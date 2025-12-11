Saul em treino em Doha, no CatarFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Rio – O Flamengo definiu o planejamento para Saúl em 2026. Em meio à preparação para a semifinal da Copa Intercontinental, o departamento médico rubro-negro decidiu que o meio-campista não passará por cirurgia para tratar a tendinopatia insercional antes da próxima temporada. A informação foi divulgada por Venê Casagrande na última quarta-feira (10).
Na avaliação dos médicos do clube, o tratamento conservador é suficiente, já que não há rompimento do tendão, apenas dores recorrentes na região. Ainda assim, o espanhol vai aguardar a opinião de seu médico particular antes de tomar a decisão final.

O jogador convive com a tendinopatia insercional no tendão de Aquiles desde antes de chegar ao Brasil e, desde então, vem realizando procedimentos para reduzir as dores e manter condições de jogo.
Mesmo enfrentando o problema, Saúl permanece à disposição da comissão técnica e poderá atuar contra o Cruz Azul no próximo sábado (13), na semifinal da Copa Intercontinental, às 14h (de Brasília), no Catar.

O volante chegou ao Flamengo em julho deste ano e, na atual temporada, soma 23 jogos, 15 como titular, além de duas assistências. Pelo clube, já conquistou uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro.