Saul em treino em Doha, no CatarFoto: Gilvan de Souza/Flamengo
Na avaliação dos médicos do clube, o tratamento conservador é suficiente, já que não há rompimento do tendão, apenas dores recorrentes na região. Ainda assim, o espanhol vai aguardar a opinião de seu médico particular antes de tomar a decisão final.
O jogador convive com a tendinopatia insercional no tendão de Aquiles desde antes de chegar ao Brasil e, desde então, vem realizando procedimentos para reduzir as dores e manter condições de jogo.
Mesmo enfrentando o problema, Saúl permanece à disposição da comissão técnica e poderá atuar contra o Cruz Azul no próximo sábado (13), na semifinal da Copa Intercontinental, às 14h (de Brasília), no Catar.
O volante chegou ao Flamengo em julho deste ano e, na atual temporada, soma 23 jogos, 15 como titular, além de duas assistências. Pelo clube, já conquistou uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.