Novo uniforme de treino do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 11/12/2025 13:57

Rio - O Flamengo ainda luta pelo título do Intercontinental para fechar o ano mágico de 2025 com mais uma taça histórica, mas enquanto os jogadores e a comissão técnica trabalham, o Rubro-Negro já anunciou seu uniforme de treino para o ano que vem. Por meio das redes sociais, o clube divulgou a novidade.

"Prontos para uma nova temporada de glórias com a nova linha de treino 2026 da Adidas", publicou o clube carioca em seu perfil do "X", o antigo Twitter.

Com os uruguaios Guillermo Varela e o Giorgian Arrascaeta como modelo, o novo uniforme de treino do Flamengo é predominantemente preto, com detalhes em dourado e branco.

Fornecedor de material esportivo do Flamengo nos anos de 1980, a Adidas retornou ao clube carioca em 2013. O atual contrato entre as partes vai até o fim de 2029.