O Flamengo superou o Cruz Azul no Catar - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 10/12/2025 17:30

Catar - A imprensa internacional repercutiu a vitória do Flamengo sobre o Cruz Azul por 2 a 1 , nesta quarta-feira (10), pela Copa Intercontinental. Com o resultado, o Rubro-Negro avançou na competição para enfrentar o Pyramids, do Egito, na semifinal.

O jornal espanhol 'AS' escreveu: "Relógio mágico salva Filipe". O segundo gol do Flamengo na partida foi confirmado pela tecnologia, e o árbitro apontou para seu relógio, que constava "Goal".

Já 'A Bola', de Portugal, afirmou: "De Arrascaeta coloca o Flamengo nas meias-finais (semifinais) da Taça Intercontinental".

"Copa Intercontinental: veja o doblete de Giorgian de Arrascaeta para a vitória do Flamengo sobre o Cruz Azul", escreveu o 'Ovación', do Uruguai.

"Flamengo venceu o Cruz Azul, ficou com o Derby das Américas e avançou na Copa Intercontinental", destacou o 'TyC Sports', da Argentina.

"Intercontinental: Cruz Azul tentou mas caiu diante do Flamengo e foi eliminado", escreveu a ESPN mexicana, que completou logo abaixo: "O gol de Jorge Sánchez deu esperança, mas o segundo gol de Giorgian De Arrascaeta acabou com qualquer chance de continuar no torneio".

Em busca da vaga na final do Intercontinental contra o PSG, o Flamengo voltará a jogar neste sábado (13) contra o Pyramids, do Egito, que é o atual campeão africano. A partida acontecerá novamente no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar, a partir das 14h (de Brasília).