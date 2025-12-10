Arrascaeta fez os dois gols da vitória do Flamengo sobre o Cruz Azul, do MéxicoGilvan de Souza / Flamengo
Galvão Bueno celebra vitória do Flamengo no Intercontinental: 'Primeiro passo já foi'
Rubro-Negro sonha com mais um título nesta reta final de temporada
Flamengo libera Matheus Cunha para retornar ao Brasil e acompanhar o nascimento do filho
Como o Rubro-Negro não pode inscrever novos atletas, ninguém será chamado para substituir o goleiro
Imprensa internacional repercute a vitória do Flamengo sobre o Cruz Azul
Com o resultado, o Rubro-Negro avançou no Intercontinental
Galvão Bueno celebra vitória do Flamengo no Intercontinental: 'Primeiro passo já foi'
Rubro-Negro sonha com mais um título nesta reta final de temporada
Filipe Luís atribui equilíbrio contra o Cruz Azul a duelo tático: 'Grande equipe'
Treinador do Flamengo admitiu que não conhece próximo adversário no Intercontinental
Flamengo provoca o Botafogo após ganhar o Derby das Américas: 'Primeiro campeão brasileiro'
Rubro-Negro levantou o troféu inédito ao superar o Cruz Azul, do México
Arrascaeta exalta esforço do Flamengo em driblar cansaço para derrotar o Cruz Azul: 'Parabéns'
Rubro-Negro volta a jogar no sábado contra rival egípcio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.