Arrascaeta fez os dois gols da vitória do Flamengo sobre o Cruz Azul, do MéxicoGilvan de Souza / Flamengo

Galvão Bueno comemorou a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Cruz Azul, do México, nas redes sociais. O Rubro-Negro contou com o brilho de Arrascaeta para conquistar o 'Derby das Américas', nesta quarta-feira (10), no Catar, e se classificar à semifinal da Copa Intercontinental. O narrador fez uma análise do confronto e valorizou a mudança de postura do time carioca na etapa final.
"Flamengo 2x1 Cruz Azul pela Copa Intercontinental. Mas foi mal no primeiro tempo. Fez o gol com Arrascaeta, caiu na defesa e entregou a bola para os mexicanos. No segundo, foi Flamengo. Posse de bola, velocidade, marcação alta", iniciou o locutor. 
"Fez o gol da vitória, de novo com o camisa 10, validado pela tecnologia no relógio do juiz. E poderia ter feito mais. Muitas oportunidades. O primeiro passo já foi, faltam dois", complementou.
Agora, o Rubro-Negro iniciará a preparação para encarar o Pyramids, do Egito. O jogo será no sábado (13), às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali. O vencedor enfrentará o PSG na decisão, dia 17.

