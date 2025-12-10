Arrascaeta fez os dois gols da vitória do Flamengo sobre o Cruz Azul, do México - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 10/12/2025 17:17

"Flamengo 2x1 Cruz Azul pela Copa Intercontinental. Mas foi mal no primeiro tempo. Fez o gol com Arrascaeta, caiu na defesa e entregou a bola para os mexicanos. No segundo, foi Flamengo. Posse de bola, velocidade, marcação alta", iniciou o locutor.

"Fez o gol da vitória, de novo com o camisa 10, validado pela tecnologia no relógio do juiz. E poderia ter feito mais. Muitas oportunidades. O primeiro passo já foi, faltam dois", complementou.

Agora, o Rubro-Negro iniciará a preparação para encarar o Pyramids, do Egito. O jogo será no sábado (13), às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali. O vencedor enfrentará o PSG na decisão, dia 17.

