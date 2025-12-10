Matheus Cunha em treino do Flamengo no Catar - Gilvan de Souza/Flamengo

Matheus Cunha em treino do Flamengo no CatarGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 10/12/2025 19:53 | Atualizado 10/12/2025 19:53

Rio - O goleiro do Flamengo Matheus Cunha vai retornar ao Brasil para acompanhar o nascimento do filho. O Rubro-Negro confirmou a liberação do atleta por meio de um comunicado.

"O goleiro Matheus Cunha retornará ao Brasil na madrugada desta quinta-feira para acompanhar o nascimento de seu primeiro filho. O voo de volta está previsto para 1h30 (horário local de Doha). Como não é possível inscrever novos atletas, nenhum jogador será chamado para substituí-lo", informou o Flamengo.

Como não pode substituir atletas, o Flamengo agora conta com apenas dois goleiros: Rossi, titular absoluto; e Dyogo Alves, de apenas 21 anos.

Agenda do Flamengo

Com a vitória sobre o Cruz Azul por 2 a 1, o Rubro-Negro garantiu vaga na semifinal da Copa Intercontinental. O Fla vai enfrentar o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13), a partir das 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali.

O vencedor encara o PSG na grande decisão. A final está marcada para o dia 17 (quarta-feira), a partir das 14h (de Brasília), no mesmo estádio.

Futuro de Matheus Cunha