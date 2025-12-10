Matheus Cunha em treino do Flamengo no CatarGilvan de Souza/Flamengo

Rio - O goleiro do Flamengo Matheus Cunha vai retornar ao Brasil para acompanhar o nascimento do filho. O Rubro-Negro confirmou a liberação do atleta por meio de um comunicado. 
"O goleiro Matheus Cunha retornará ao Brasil na madrugada desta quinta-feira para acompanhar o nascimento de seu primeiro filho. O voo de volta está previsto para 1h30 (horário local de Doha). Como não é possível inscrever novos atletas, nenhum jogador será chamado para substituí-lo", informou o Flamengo.
Como não pode substituir atletas, o Flamengo agora conta com apenas dois goleiros: Rossi, titular absoluto; e Dyogo Alves, de apenas 21 anos.
Agenda do Flamengo

Com a vitória sobre o Cruz Azul por 2 a 1, o Rubro-Negro garantiu vaga na semifinal da Copa Intercontinental. O Fla vai enfrentar o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13), a partir das 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali.
O vencedor encara o PSG na grande decisão. A final está marcada para o dia 17 (quarta-feira), a partir das 14h (de Brasília), no mesmo estádio.

Futuro de Matheus Cunha

O goleiro não continuará no Flamengo em 2026. Matheus Cunha, que tem vínculo com o Flamengo até o fim do ano, já assinou um pré-contrato com Cruzeiro.