Flamengo faturou o 'Derby das Américas'Gilvan de Souza / Flamengo
Filipe Luís atribui equilíbrio contra o Cruz Azul a duelo tático: 'Grande equipe'
Treinador do Flamengo admitiu que não conhece próximo adversário no Intercontinental
Filipe Luís atribui equilíbrio contra o Cruz Azul a duelo tático: 'Grande equipe'
Treinador do Flamengo admitiu que não conhece próximo adversário no Intercontinental
Flamengo provoca o Botafogo após ganhar o Derby das Américas: 'Primeiro campeão brasileiro'
Rubro-Negro levantou o troféu inédito ao superar o Cruz Azul, do México
Arrascaeta exalta esforço do Flamengo em driblar cansaço para derrotar o Cruz Azul: 'Parabéns'
Rubro-Negro volta a jogar no sábado contra rival egípcio
Rossi elogia equipe do Cruz Azul, mas reforça domínio do Flamengo no segundo tempo
Rubro-Negro estreou com vitória no Intercontinental
Arrascaeta decide, Flamengo bate o Cruz Azul e avança no Intercontinental
Uruguaio anotou dois gols e deu vitória ao Rubro-Negro no 'Derby das Américas'
Casagrande exalta força do Flamengo: 'Melhor do mundo fora da Europa’
Rubro-Negro se tornou primeiro brasileiro a ser tetra da Libertadores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.