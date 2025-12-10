Flamengo faturou o 'Derby das Américas' - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 10/12/2025 16:57 | Atualizado 10/12/2025 17:01

Rio - O Flamengo estreou no Intercontinental de Clubes com uma vitória por 2 a 1 sobre o Cruz Azul. A partida teve algumas variações, com o Rubro-Negro sendo dominante no começo, sendo dominado posteriormente, e novamente controlando a partida na maior parte do segundo tempo. Na opinião de Filipe Luís, tudo isso ocorreu por conta do duelo tático entre as duas equipes.

"Tem zero a ver com motivação e mobilização, foi tudo tático. O time deles é uma grande equipe, tem muita qualidade. Tiraram a bola de nós no primeiro tempo. No segundo tempo fizemos ajustes, os jogadores se sentiram melhor, conseguimos jogar e conseguimos colocar nosso futebol", disse o treinador.

Com a classificação para a semifinal, o Flamengo irá encontrar o Pyramids, do Egito, neste sábado. Filipe Luís foi bastante sincero em relação ao próximo adversário na competição. "Não vi nada ainda (do Pyramids), tenho que estudar amanhã (quinta-feira)", concluiu.

O Flamengo teve dificuldades para superar seu primeiro adversário no Intercontinental de Clubes. Depois de um primeiro tempo muito equilibrado, o Rubro-Negro deslanchou na segunda etapa. Herói da partida, com dois gols, Arrascaeta chegou a marca de 25 gols pelo clube carioca em 2025.

Em busca da vaga na final do Intercontinental contra o PSG, o Flamengo voltará a jogar neste sábado (13) contra o Pyramids, do Egito, que é o atual campeão africano. A partida irá acontecer novamente no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar. O horário do duelo será às 14h (de Brasília).