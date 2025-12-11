Flamengo conquistou a Libertadores de 2025Adriano Fontes/Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Atual campeão da Libertadores, o Flamengo foi o clube com jogadores mais indicados para o prêmio "Rei da América", promovido pelo jornal uruguaio "El País", que é o mais prestigiado na escolha do melhor atleta da temporada no continente. Porém, o Rubro-Negro terá que superar um craque histórico: Lionel Messi. O resultado sairá no dia 31 de dezembro.
LEIA MAIS: Pedro treina no campo pela primeira vez e aumenta expectativa por retorno
Como o prêmio envolve todo o continente americano, inclusive, a América Central e do Norte, o camisa 10 da seleção argentina, que defende o Inter Miami, dos Estados Unidos, acabou entrando na lista. Messi é o principal destaque da equipe norte-americana.
LEIA MAIS: Fla tem interesse em jogador do Racing que sofreu fratura no Maracanã
Além de Arrascaeta, que foi eleito o craque da Libertadores, o Flamengo também teve indicados: o goleiro Agustin Rossi, o zagueiro Danilo e os atacantes Pedro, que foi o vencedor da premiação em 2022, e Bruno Henrique.
LEIA MAIS: Arrascaeta iguala marca de Pedro em Mundiais pelo Flamengo
Nas últimas três edições, jogadores que atuaram em clubes do Rio venceram o prêmio. Além de Pedro, no ano seguinte, Germán Cano, do Fluminense, foi eleito, e na temporada do ano passado, Luiz Henrique, do Botafogo, foi o escolhido.
Confira os indicados:
Giorgian De Arrascaeta (Uruguai/Flamengo)
Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)
Gustavo Gómez (Paraguai/Palmeiras)
Vitor Roque (Brasil/Palmeiras)
Agustín Rossi (Argentina/Flamengo)
Danilo (Brasil/Flamengo)
Bruno Henrique (Brasil/Flamengo)
Pedro (Brasil/Flamengo)
Flaco López (Argentina/Palmeiras)
Leandro Paredes (Argentina/Boca Juniors)
Ángel Di María (Argentina/Rosario Central)
Marcelino Moreno (Argentina/Lanús)
Eduardo Salvio (Argentina/Lanús)
Carlos Izquierdoz (Argentina/Lanús)
fotogaleria
Flamengo conquistou a Libertadores de 2025
Novo uniforme de treino do Flamengo
Rossi é um dos indicados ao prêmio Rei da América