Flamengo conquistou a Libertadores de 2025 - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 11/12/2025 12:40

Rio - Atual campeão da Libertadores, o Flamengo foi o clube com jogadores mais indicados para o prêmio "Rei da América", promovido pelo jornal uruguaio "El País", que é o mais prestigiado na escolha do melhor atleta da temporada no continente. Porém, o Rubro-Negro terá que superar um craque histórico: Lionel Messi. O resultado sairá no dia 31 de dezembro.

Como o prêmio envolve todo o continente americano, inclusive, a América Central e do Norte, o camisa 10 da seleção argentina, que defende o Inter Miami, dos Estados Unidos, acabou entrando na lista. Messi é o principal destaque da equipe norte-americana.

Além de Arrascaeta, que foi eleito o craque da Libertadores, o Flamengo também teve indicados: o goleiro Agustin Rossi, o zagueiro Danilo e os atacantes Pedro, que foi o vencedor da premiação em 2022, e Bruno Henrique.

Nas últimas três edições, jogadores que atuaram em clubes do Rio venceram o prêmio. Além de Pedro, no ano seguinte, Germán Cano, do Fluminense, foi eleito, e na temporada do ano passado, Luiz Henrique, do Botafogo, foi o escolhido.

Confira os indicados:

Giorgian De Arrascaeta (Uruguai/Flamengo)

Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)

Gustavo Gómez (Paraguai/Palmeiras)

Vitor Roque (Brasil/Palmeiras)

Agustín Rossi (Argentina/Flamengo)

Danilo (Brasil/Flamengo)

Bruno Henrique (Brasil/Flamengo)

Pedro (Brasil/Flamengo)

Flaco López (Argentina/Palmeiras)

Leandro Paredes (Argentina/Boca Juniors)

Ángel Di María (Argentina/Rosario Central)

Marcelino Moreno (Argentina/Lanús)

Eduardo Salvio (Argentina/Lanús)

Carlos Izquierdoz (Argentina/Lanús)