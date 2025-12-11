Rio - Atual campeão da Libertadores, o Flamengo foi o clube com jogadores mais indicados para o prêmio "Rei da América", promovido pelo jornal uruguaio "El País", que é o mais prestigiado na escolha do melhor atleta da temporada no continente. Porém, o Rubro-Negro terá que superar um craque histórico: Lionel Messi. O resultado sairá no dia 31 de dezembro.
Como o prêmio envolve todo o continente americano, inclusive, a América Central e do Norte, o camisa 10 da seleção argentina, que defende o Inter Miami, dos Estados Unidos, acabou entrando na lista. Messi é o principal destaque da equipe norte-americana.
Além de Arrascaeta, que foi eleito o craque da Libertadores, o Flamengo também teve indicados: o goleiro Agustin Rossi, o zagueiro Danilo e os atacantes Pedro, que foi o vencedor da premiação em 2022, e Bruno Henrique.
Nas últimas três edições, jogadores que atuaram em clubes do Rio venceram o prêmio. Além de Pedro, no ano seguinte, Germán Cano, do Fluminense, foi eleito, e na temporada do ano passado, Luiz Henrique, do Botafogo, foi o escolhido.
Confira os indicados:
Giorgian De Arrascaeta (Uruguai/Flamengo) Lionel Messi (Argentina/Inter Miami) Gustavo Gómez (Paraguai/Palmeiras) Vitor Roque (Brasil/Palmeiras) Agustín Rossi (Argentina/Flamengo) Danilo (Brasil/Flamengo) Bruno Henrique (Brasil/Flamengo) Pedro (Brasil/Flamengo) Flaco López (Argentina/Palmeiras) Leandro Paredes (Argentina/Boca Juniors) Ángel Di María (Argentina/Rosario Central) Marcelino Moreno (Argentina/Lanús) Eduardo Salvio (Argentina/Lanús) Carlos Izquierdoz (Argentina/Lanús)
