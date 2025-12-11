Santiago Sosa (camisa 13) se lesionou em vitória do FlamengoAFP
Flamengo tem interesse em jogador do Racing que sofreu fratura em jogo do Maracanã
Jogador, de 26 anos, é peça fundamental no clube argentino
Varela cita Zico ao elogiar Arrascaeta e detalha evolução no Flamengo
Lateral-direito vive grande fase no Rubro-Negro
Jogador do Flamengo, Saúl não vai precisar passar por cirurgia em 2026
Espanhol seguirá tratamento conservador para problema no tendão de Aquiles
Flamengo divulga novo uniforme de treinos para temporada de 2026
Rubro-Negro tem parceria com Adidas desde 2013
Flamengo tem cinco indicados ao Rei da América, mas terá que superar Lionel Messi
Rubro-Negro conquistou a Libertadores desta temporada
Pedro treina no campo pela primeira vez e aumenta expectativa por retorno
Jogador está em fase final de recuperação de lesão muscular
Flamengo tem interesse em jogador do Racing que sofreu fratura em jogo do Maracanã
Jogador, de 26 anos, é peça fundamental no clube argentino
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.