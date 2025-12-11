Santiago Sosa (camisa 13) se lesionou em vitória do Flamengo - AFP

Santiago Sosa (camisa 13) se lesionou em vitória do FlamengoAFP

Publicado 11/12/2025 11:34

Rio - Em busca de reforços para a próxima temporada, o Flamengo pode buscar a contratação de um "velho conhecido" da atual temporada. De acordo com o jornalista César Luis Merlo, o clube carioca iniciou contatos pelo volante do Racing, Santiago Sosa, de 26 anos.

Sosa foi um dos grandes destaques do Racing na campanha da última Libertadores, que terminou com eliminação na semifinal. Por conta disso, o clube argentino não irá liberar o atleta sem uma considerável oferta do Flamengo.

Segundo Merlo, a multa de Sosa é de 12 milhões de euros, pouco mais de R$ 76 milhões na cotação atual. O Flamengo estaria disposto a pagar no máximo, algo em torno de 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões).

Na partida contra o Flamengo, no Maracanã, Sosa atuou como zagueiro e deixou a partida com uma fratura constatada na bochecha direita. Ele precisou operar e não atuou no duelo de volta em Avellaneda. Neste ano, Sosa disputou 36 jogos, marcou uma vez e deu uma assistência.