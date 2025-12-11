Pedro Rocha, Atacante do CoritibaFoto: Divulgação Coritiba

Mais artigos de O Dia
O Dia
O Coritiba anunciou nesta terça-feira (11) a contratação do atacante Pedro Rocha, que tem passagem pelo Flamengo. O clube informou que o vínculo com o atacante, artilheiro da última edição da Série B, vai até o fim de 2027.
Leia mais: Jogador do Flamengo, Saúl não vai precisar passar por cirurgia em 2026

O atacante é o primeiro reforço da equipe para a próxima temporada. A busca por um jogador para o setor ofensivo era prioridade, já que, apesar do título da Série B, o Coritiba marcou apenas 39 gols na competição

Pedro Rocha foi peça fundamental na campanha do acesso do Remo à primeira divisão. Na temporada de 2025, disputou 44 jogos, marcou 19 gols - 15 na Série B - e deu nove assistências. O clube paraense tinha interesse na renovação, mas não chegou a um acordo com o atacante, cujo vínculo ia até dezembro deste ano.
Confira: Flamengo divulga novo uniforme de treinos para temporada de 2026

O Coritiba disputará três competições em 2026, e Pedro Rocha poderá estrear no dia 7 de janeiro, quando o Coxa enfrenta o Foz do Iguaçu pelo Campeonato Paranaense.

O atacante atuou pelo Flamengo em 2020, atuando em 11 partidas, apenas três como titular. Ele também passou por Grêmio, Cruzeiro, Athletico-PR e Criciúma. Fora do país, ele defendeu o Spartak Moscou.