Pedro Rocha, Atacante do CoritibaFoto: Divulgação Coritiba
O atacante é o primeiro reforço da equipe para a próxima temporada. A busca por um jogador para o setor ofensivo era prioridade, já que, apesar do título da Série B, o Coritiba marcou apenas 39 gols na competição
Pedro Rocha foi peça fundamental na campanha do acesso do Remo à primeira divisão. Na temporada de 2025, disputou 44 jogos, marcou 19 gols - 15 na Série B - e deu nove assistências. O clube paraense tinha interesse na renovação, mas não chegou a um acordo com o atacante, cujo vínculo ia até dezembro deste ano.
O Coritiba disputará três competições em 2026, e Pedro Rocha poderá estrear no dia 7 de janeiro, quando o Coxa enfrenta o Foz do Iguaçu pelo Campeonato Paranaense.
O atacante atuou pelo Flamengo em 2020, atuando em 11 partidas, apenas três como titular. Ele também passou por Grêmio, Cruzeiro, Athletico-PR e Criciúma. Fora do país, ele defendeu o Spartak Moscou.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.