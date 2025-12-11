Fernando Diniz em treino do Vasco - Matheus Lima/ Vasco

Fernando Diniz em treino do VascoMatheus Lima/ Vasco

Publicado 11/12/2025 17:34

Rio - Na noite desta quinta-feira (11), o Vasco divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Fluminense, válida pela Copa do Brasil. O principal desfalque é o lateral Lucas Piton, que sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e está em tratamento intensivo.

Fernando Diniz também não contará com Daniel Fuzato, o reserva imediato de Léo Jardim. O Cruz-Maltino informou que ele foi internado para tratamento de infecção na face.

As duas equipes vão medir forças na noite desta quinta-feira (11), a partir das 20h, no Maracanã. O confronto da volta está marcado para o domingo (14), às 20h30, no mesmo estádio.

Veja os relacionados

OS RELACIONADOS DO VASCO DA GAMA PARA O CLÁSSICO NA COPA DO BRASIL!



Boletim Médico:



Lucas Piton - o lateral-esquerdo sofreu uma lesão no ligamento colateral medial e está em tratamento intensivo junto ao DESP.



Fuzato - o atleta foi internado para tratamento de infecção… pic.twitter.com/kdhO1oAl4k — Vasco da Gama (@VascodaGama) December 11, 2025

GOLEIROS: Allan Vitor, Léo Jardim e Pablo.

DEFENSORES: Cuesta, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Robert Renan e Victor Luis.

MEIAS: Barros, Coutinho, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Paulinho, Tchê Tchê e Thiago Mendes.

ATACANTES: Andrés Gómez, David, GB, Matheus França, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.