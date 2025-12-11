Rio - Na noite desta quinta-feira (11), o Vasco divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Fluminense, válida pela Copa do Brasil. O principal desfalque é o lateral Lucas Piton, que sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e está em tratamento intensivo.
Fernando Diniz também não contará com Daniel Fuzato, o reserva imediato de Léo Jardim. O Cruz-Maltino informou que ele foi internado para tratamento de infecção na face.
As duas equipes vão medir forças na noite desta quinta-feira (11), a partir das 20h, no Maracanã. O confronto da volta está marcado para o domingo (14), às 20h30, no mesmo estádio.
