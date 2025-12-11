Carlos Cuesta e Robert Renan observados por Fernando DinizDikran Sahagian/Vasco

Rio - Reforço do Vasco para a temporada, o zagueiro Carlos Cuesta, de 26 anos, teve uma rápida sinergia com o técnico Fernando Diniz. Em poucos jogos pelo Cruz-Maltino, o colombiano conseguiu se sentir à vontade com o trabalho feito pelo comandante.
"Com o Fernando, é muito bom de se trabalhar. Falei muito com ele antes de chegar ao Vasco. Então, já tinha uma ideia da pessoa antes do treinador. Quando falava com ele, sentia que era alguém que dava gosto conversar e pensava que, se era assim, trabalhar com ele deveria ser muito bom. Jogar com ele aqui, para mim, é fácil. É um treinador que gosta de ensinar. E eu escolho estar com alguém que me ensine todos os dias", disse em entrevista ao "GE".
Revelado pelo Atlético Nacional e campeão da Libertadores pelo clube colombiano, Cuesta atuou no futebol belga e turco antes de chegar ao Vasco. O defensor abordou a diferença do futebol brasileiro para os demais.
"Estar nesses lugares (Bélgica e Turquia) e chegar ao Rio, especificamente, é como viver na Colômbia, com as pessoas alegres, o sol, a praia. Os treinamentos são quase todos os dias com sol e não é frio, então é uma mudança para melhor", disse.
Cuesta também exaltou a recepção dos torcedores do Vasco em sua chegada. Mesmo em pouco tempo, o colombiano afirmou que já está bem identificado com o Cruz-Maltino.
"A recepção (da torcida) foi desde antes de chegar ao Rio, já estava recebendo mensagem para que eu viesse, que seria feliz e amaria o clube. E a minha primeira partida foi em São Januário, então quando vi como era tudo, pensei: "isso aqui é incrível"", concluiu.