Van Basten em ação pela seleção da Holanda - Divulgação

Publicado 11/12/2025 17:05 | Atualizado 11/12/2025 17:06

Rio - O ícone do futebol europeu, Van Basten saiu em defesa de Arne Slot, técnico do Liverpool, em meio aos momentos de crise nos bastidores do clube depois das declarações de Mohamed Salah. O ídolo holandês afirmou, no canal "Ziggo Sports", que o egípcio não agiu corretamente ao reclamar da reserva e elogiou a postura do técnico da equipe inglesa.

“Eu diria que ele (Salah) tem cérebro de um inseto. No ano passado, ele estava muito bem, mas nesta temporada não está. Ele simplesmente tem jogado mal nos últimos meses. Sempre achei o Slot honesto e direto. Ele não foge de uma briga e, no fim das contas, não diz nada imprudente. Salah, por outro lado, reagiu de forma inadequada”, disse Van Basten.

No último sábado (6), após o empate por 3 a 3 contra o Leeds United e sem sequer entrar em campo, Salah disparou fortes críticas ao clube e ao técnico Arne Slot. Segundo o atacante, ele tem sido usado como bode expiatório no momento difícil vivido pelos Reds e afirmou que seu relacionamento com o treinador se deteriorou:

“Tive várias promessas na pré-temporada e agora estou no banco por três jogos, então acho que posso dizer que não cumpriram as promessas. Eu disse várias vezes que tinha um bom relacionamento com o técnico, e de repente não temos mais qualquer relacionamento”.



Devido às suas declarações, Salah não foi relacionado para o duelo contra a Internazionale, válido pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Na ocasião, os Reds venceram por 1 a 0.



Na atual temporada, o Liverpool ocupa a décima colocação, com 23 pontos. Já na Liga dos Campeões, está em 9º lugar, com 12. O próximo compromisso da equipe será no sábado (13), contra o Brighton, em Anfield, às 12h (de Brasília), pela 16ª rodada da Premier League.