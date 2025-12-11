Samir Xaud é presidente da CBF - Staff/ CBF

Publicado 11/12/2025 14:14

Rio - A Copa do Brasil, a partir de 2026, terá uma mudança em relação a edição deste ano e também as anteriores. A competição agora dará duas vagas para a disputa da Libertadores. Os dois finalistas do torneio estarão disputando o principal torneio de clubes da América do Sul no ano seguinte.

A CBF divulgou a mudança nesta quinta-feira (dia 11). A entidade ainda não confirmou se a segunda vaga pela Copa do Brasil (a do vice-campeão) será para a fase de grupos ou para a parte preliminar chamada de pré-Libertadores.

Com a mudança, o Campeonato Brasileiro, que antes dava seis vagas para a principal competição de clubes da América do Sul irá ceder apenas cinco.

Confira a nota da CBF:

"A Copa do Brasil, já a partir de 2026, dará duas vagas a Libertadores. Esta foi uma decisão anunciada durante o Conselho Técnico da Série A, realizado nesta quinta-feira, na sede da CBF, no Rio. No formato atual, o Brasileirão credencia seis clubes à principal competição continental – quatro de forma direta e dois, indiretamente. Enquanto a Copa do Brasil dá apenas ao campeão o direito de ingressar na fase de grupos da Libertadores.



Ano que vem, no entanto, começará a valer a mudança. A CBF ainda estuda se a segunda vaga proveniente da Copa do Brasil será direta (fase de grupos) ou indireta (pré-Libertadores).



Também está sob análise como proceder caso campeão e vice da Copa do Brasil estejam já classificados à Libertadores via Brasileirão.



O Conselho Técnico da Série A é o primeiro da nova gestão da CBF e foi convocado excepcionalmente para dezembro por causa da antecipação do início do Brasileirão de 2026, que se dará em janeiro, em razão da Copa do Mundo no meio do ano."