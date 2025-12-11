Samuel Eto'o é o atual presidente da Federação Camaronesa de Futebol - Franck Fife / AFP

Publicado 11/12/2025 13:06

Rio - Ídolo do Barcelona e um dos maiores jogadores africanos de todos os tempos, Samuel Eto'o encara uma crise na presidência da Federação Camaronesa de Futebol. O ex-jogador é acusado de barrar a convocação de Vincent Aboubakar para proteger seu recorde de gols, de acordo com o "The Sun".

Samuel Eto'o teria impedido a convocação de Vincent Aboubakar para a Copa Africana de Nações para proteger o seu recorde de gols, segundo o jornal britânico. O ex-jogador é o maior artilheiro da história de Camarões com 56 gols em 118 jogos, enquanto Vincent Aboubakar soma 45 em 117 partidas.

Camarões enfrenta uma crise institucional nos últimos anos. Recentemente, Samuel Eto'o demitiu o técnico Marc Brys alegando motivos como "insubordinação" e "incitar jogadores" contra a federação camaronesa. O interino David Pagou assumiu o comando da equipe.

Entretanto, Brys alega continuar no comando por ainda não ter sido oficialmente desligado pelo Ministério dos Esportes, órgão que o nomeou. O treinador, mesmo afastado, enviou sua própria lista de convocados, incluindo Aboubakar. O prazo final para entrega da lista oficial termina em 11 de dezembro.