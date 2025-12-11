Hugo Souza é goleiro do Corinthians - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 11/12/2025 11:56

Rio - Em busca de um reforço para a posição de goleiro, o Milan tem interesse na contratação de Hugo Souza, do Corinthians. O jogador, de 26 anos, tem contrato até o fim de 2029 e está sendo avaliado por algo em torno de 12 milhões de euros (R$ 76 milhões). As informações são do jornalista italiano Gianluca Di Marzio.

O desejo do clube italiano tem a ver com a indefinição sobre a permanência de Mike Maignan. O Milan prioriza renovar com o goleiro, mas avalia outras opções. Além de Hugo, Alisson, do Liverpool, também está na mira do Rossonero.

Hugo Souza vive grande fase no Corinthians. O goleiro chegou ao clube paulista no ano passado e rapidamente se tornou peça fundamental. Ele vem recebendo oportunidades com Carlo Ancelotti na seleção brasileira.

Revelado pelo Flamengo, o arqueiro passou pelo Chaves, de Portugal, antes de chegar ao Alvinegro. Na atual temporada, ele entrou em campo em 53 jogos e conquistou o Campeonato Paulista pelo Timão.