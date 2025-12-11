Rio - O Vasco mostrou que é o 'Time da Virada' e abriu vantagem na semifinal da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira (11), o Cruz-Maltino bateu o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã, pelo jogo de ida. Kevin Serna abriu o placar para o Flu ainda no primeiro tempo. Já na etapa complementar, a equipe de Diniz voltou com outra outra postura e deixou tudo igual com Rayan. Nos acréscimos, Vegetti selou o triunfo do Gigante da Colina.
Os dois times voltam a se enfrentar no próximo domingo (14), a partir das 20h30, novamente no Maracanã. O Cruz-Maltino joga por um empate para avançar à decisão. Já o Fluminense precisa vencer por um gol de diferença para forçar os pênaltis - triunfo por dois ou mais gols de diferença garante o Tricolor na decisão.
O jogo
O primeiro tempo começou animado no Maracanã. Logo no início, Andrés Gómez avançou com a bola e invadiu a área após vacilo de Freytes, mas demorou para finalizar, e o zaueiro se recuperou no lance para bloquear o chute.
Já aos sete minutos, Lucho Acosta descolou ótimo passe para Kevin Serna, que entrou na área e devolveu para o argentino chutar de primeira por cima do gol. O lance já mostrava o crescimento do Fluminense na partida.
O gol tricolor saiu aos 22 minutos. Renê cobrou falta para Thiago Silva, que correu livre de marcação para cabecear para Kevin Serna. O colombiano fez o domínio e finalizou. A bola ainda desviou em Andrés Gómez antes de entrar.
O Cruz-Maltino passou a ter mais a bola, mas não conseguiu fazer Fábio realizar uma sequer na etapa inicial. Dessa forma, o Tricolor foi para o intervalo em vantagem no placar.
Na etapa complementar, o jogo mudou. O Vasco foi para cima e deixou tudo igual logo aos cinco minutos. Andrés Gómez avançou pelo lado esquerdo e fez o cruzamento na direção da área. Nuno Moreira tentou o chute, mas a bola sobrou para Rayan, que encheu o pé para estufar as redes do Maracanã.
O Gigante da Colina sentiu o bom momento, passou a ditar o ritmo e criou boas chances para virar. A primeira veio após um cruzamento rasteiro para Puma Rodríguez, que finalizou, mas Fábio salvou o Fluminense com o pé. Mais tarde no jogo, após cobrança de escanteio, o uruguaio acertou a trave do Tricolor.
A equipe de Zubeldía demorou para se encontrar na etapa complementar e fez pouco para retomar a vantagem. O empate parecia certo, mas o Vasco não jogou a toalha e buscou a virada nos acréscimos.
Depois de sofrer falta, Rayan foi rapidamente para a cobrança, Andrés Gómez logo foi acionado. Ele fez o cruzamento para Vegetti finalizar de cabeça e garantir a vitória vascaína.
Ficha técnica
Vasco x Fluminense
Data e hora: 11/12/2025, às 20h Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Raphael Claus (SP)
VASCO (Técnico: Fernando Diniz) Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes (Hugo Moura) e Philippe Coutinho; Nuno Moreira (Vegetti), Andrés Gómez e Rayan.
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía) Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Lucho Acosta (Paulo Henrique Ganso); Serna, Soteldo (Keno) e Everaldo.
