Fernando Diniz é o técnico do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Fernando Diniz é o técnico do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 12/12/2025 00:06

Rio - Fernando Diniz fez elogios a Rayan na entrevista coletiva após a vitória do Vasco sobre o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã, nesta quinta-feira (11), pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. O técnico ressaltou que o atacante é um jogador "muito decisivo" e explicou seu posicionamento na etapa complementar.

"O Vegetti entrou aos 30 minutos do segundo tempo. O Rayan jogou bem o segundo tempo inteiro. No plano inicial, já era para o Rayan participar mais do jogo. Ele é um jogador muito decisivo. Desde que eu cheguei aqui, eu procuro fazer com que ele participe ao máximo do jogo, porque tem um poder de decisão muito grande... Tanto ele quanto o Andrés (Gómez) e Coutinho".

"No segundo tempo, ajustamos um pouco o posicionamento dele, orientamos no sentido de onde tinha espaço para ele jogar pegar mais na bola. Aí ele conseguiu participar mais do jogo. Depois que o Vegetti entrou, veio um pouco mais para a ponta, ficou entra a ponta e a meia circulando entre as linhas ou pegando a bola aberta. Levou muita vantagem e foi decisivo para virarmos".

O Fluminense abriu o placar no primeiro tempo, com Kevin Serna. Já no início da etapa complementar, Rayan deixou tudo igual. Nos acréscimos, ele participou da jogada do gol da virada. O atacante fez fila na marcação, foi derrubado e cobrou a falta rapidamente. Andrés Gómez logo foi acionado e cruzou para Vegetti finalizar de cabeça e marcar.

"Acho que fizemos um bom primeiro tempo, mais equilibrado, terminamos melhor que o Fluminense. No segundo, a gente mereceu a virada. O time buscou mais o gol, encaixou mais a marcação alta, criou mais segundas bolas, teve mais controle do jogo. Então, mereceu vencer".

Agenda

Os dois times voltam a se enfrentar no próximo domingo (14), a partir das 20h30, novamente no Maracanã.

O Cruz-Maltino joga por um empate para avançar à decisão. Já o Fluminense precisa vencer por um gol de diferença para forçar os pênaltis - triunfo por dois ou mais gols de diferença garante o Tricolor na decisão.