Torcida do Vasco provocou o Fluminense antes do clássico no MaracanãReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Hugo Perruso
O Vasco conseguiu o que nem mesmo o campeão da Libertadores e brasileiro, Flamengo, pôde fazer: vencer o Fluminense de Zubeldía no Maracanã. E foram duas vezes. Desde a chegada do técnico, o Tricolor tem nove vitórias no estádio e chegou a duas derrotas, ambas para o Cruz-Maltino, com o 2 a 1 no clássico pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.
Está certo que o Vasco foi o mandante nesses dois clássicos e tinha maioria da torcida, mas o 2 a 0 pela 29ª rodada do Brasileirão e a virada pela Copa do Brasil mostram "quem manda" no Maraca. 
"É uma pergunta muito difícil de ser respondida porque a equipe é muito qualificada, porém trata-se de um clássico e de u, jogo de decisão que é resolvido nos detalhes. No Brasileiro nós conseguimos impor um bom ritmo do jogo, fizemos os gols, aproveitamos as oportunidades. Não foi diferente na Copa do Brasil , sabíamos da dificuldade que iríamos encontrar e também de alguns pontos que poderíamos explorar", avaliou Paulo Henrique.
Agora como visitante, o Vasco terá de repetir o desempenho no Maracanã no jogo de volta para se garantir na final da Copa do Brasil. No primeiro turno do Brasileirão, o time de Fernando Diniz se deu mal e perdeu por 2 a 1, quando o rival era comandado por Renato Gaúcho.
Até mesmo com um empate a vaga será vascaína, enquanto uma derrota por um gol de diferença levará a disputa para os pênaltis. Já o Fluminense só se classifica se vencer por dois ou mais de saldo.
"Não tem vantagem grande, elástica, mas eu acho que esse resultado deve ser muito valorizado, sim. A nossa cabeça está completamente centrada para que a gente possa chegar domingo e fazer um grande jogo", completou o lateral do Vasco.
Torcida do Vasco provocou o Fluminense antes do clássico no Maracanã
Parceiras do Nuno Moreira, Cauan Barros, Carlos Cuesta, David e Rayan estiveram na foto
Fernando Diniz em treino do Vasco
Zubeldía
Fernando Diniz, do Vasco, tem a vantagem do empate no Maracanã