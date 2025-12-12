Estádio de São Januário é a casa do Vasco - Divulgação / Cristalcopo

Publicado 12/12/2025 15:18

Rio - O estádio de São Januário, casa do Vasco da Gama, alcançou um número expressivo no quesito sustentabilidade neste Brasileirão. Desde agosto, o projeto Recicla Junto, implementado no estádio, retirou mais de oito mil quilos de resíduos e destinou para reciclagem com a cooperativa local Carioca Recicla.

No ano de 2025, o Recicla Junto - que também está presente no estádio Heriberto Hulse, casa do Criciúma - coletou mais de 40 mil kgs de resíduos, um aumento expressivo de 166% em relação a 2024. Desde a sua criação, o projeto já recolheu mais de 482 mil kgs de resíduos.

“Esse ano foi muito importante para nós do Recicla Junto. Fechar uma parceria com o Vasco tem sido importante para o crescimento da iniciativa e para expansão do projeto. Sonhamos alto e planejamos que 2026 seja cada vez mais sustentável e que os estádios se tornem, cada vez mais, esse agente transformador”, afirma Augusto Freitas, presidente-executivo da Cristalcopo e fundador do Recicla Junto.

O próximo compromisso do Vasco será pela semifinal da Copa do Brasil, que terá a segunda partida da semifinal no próximo domingo (14), às 20h30, no estádio do Maracanã.