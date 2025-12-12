Torcedores brincam com histórico de Rayan contra o FluminenseReprodução / Instagram
Memes! Torcedores do Vasco exaltam Rayan e Vegetti após vitória sobre Fluminense
Cruz-maltinos fazem provocações contra tricolores depois de duelo pela Copa do Brasil
Memes! Torcedores do Vasco exaltam Rayan e Vegetti após vitória sobre Fluminense
Cruz-maltinos fazem provocações contra tricolores depois de duelo pela Copa do Brasil
Vegetti encerra pior jejum pelo Vasco e mantém fama de 'carrasco' do Fluminense
Centroavante argentino marcou o gol da vitória no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil
Diniz exalta Rayan após vitória do Vasco: 'Muito decisivo'
Atacante foi um dos destaques da vitória do sobre o Fluminense na Copa do Brasil
'Sou um lutador', afirma Vegetti, autor do gol da vitória do Vasco sobre o Fluminense
Atacante entrou em campo no segundo tempo e marcou nos acréscimos
Vasco divulga os relacionados para enfrentar o Fluminense
O goleiro Daniel Fuzato foi internado para tratamento de infecção na face e não fica como opção no banco
Cuesta destaca relação com Diniz e exalta torcida do Vasco: 'Incrível'
Zagueiro, de 26 anos, chegou ao Rio neste segundo semestre
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.