Torcedores brincam com histórico de Rayan contra o FluminenseReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio – Torcedores do Vasco não perderam tempo e fizeram diversos memes para celebrar a vitória em cima do Fluminense por 2 a 1, nesta quinta-feira (11), pela ida das semifinais da Copa do Brasil. Os vascaínos se divertiram com montagens que exaltam Rayan e Vegetti, autores dos gols da vitória, além de brincadeiras com os tricolores.
fotogaleria
Rayan teve atuação decisiva no clássico - Reprodução / Instagram
Torcedores provocaram Fluminense após o jogo - Reprodução / X
Rayan tem bom histórico contra o Fluminense - Reprodução / X
Torcedores relembraram entrevista do Fred em meme - Reprodução / X
Vegetti saiu do banco para marcar o gol da vitória de cabeça - Reprodução / X
Torcedores brincam com histórico de Rayan contra o Fluminense - Reprodução / Instagram
O jogo
Foi o Fluminense quem abriu o placar, aos 22 minutos. Renê cobrou falta para Thiago Silva, que correu livre de marcação para cabecear para Kevin Serna. O colombiano fez o domínio e finalizou. A bola ainda desviou em Andrés Gómez antes de entrar.
Na etapa complementar, o Vasco foi para cima e deixou tudo igual aos cinco minutos. Andrés Gómez avançou pelo lado esquerdo e fez o cruzamento na direção da área. Nuno Moreira tentou o chute, mas a bola sobrou para Rayan, que encheu o pé para estufar as redes do Maracanã.
Já nos acréscimos, após sofrer falta, o camisa 77 foi rapidamente para a cobrança e acionou Andrés Gomez, que fez o cruzamento para Vegetti finalizar de cabeça e garantir a vitória vascaína.
Os dois times voltam a se enfrentar no próximo domingo (14), a partir das 20h30, novamente no Maracanã. O Cruz-Maltino joga por um empate para avançar à decisão. Já o Fluminense precisa vencer por um gol de diferença para forçar os pênaltis - triunfo por dois ou mais gols de diferença garante o Tricolor na decisão.