Torcedores brincam com histórico de Rayan contra o FluminenseReprodução / Instagram

Rio – Torcedores do Vasco não perderam tempo e fizeram diversos memes para celebrar a vitória em cima do Fluminense por 2 a 1 , nesta quinta-feira (11), pela ida das semifinais da Copa do Brasil. Os vascaínos se divertiram com montagens que exaltam Rayan e Vegetti, autores dos gols da vitória, além de brincadeiras com os tricolores.

O jogo

Foi o Fluminense quem abriu o placar, aos 22 minutos. Renê cobrou falta para Thiago Silva, que correu livre de marcação para cabecear para Kevin Serna. O colombiano fez o domínio e finalizou. A bola ainda desviou em Andrés Gómez antes de entrar.

Na etapa complementar, o Vasco foi para cima e deixou tudo igual aos cinco minutos. Andrés Gómez avançou pelo lado esquerdo e fez o cruzamento na direção da área. Nuno Moreira tentou o chute, mas a bola sobrou para Rayan, que encheu o pé para estufar as redes do Maracanã.

Já nos acréscimos, após sofrer falta, o camisa 77 foi rapidamente para a cobrança e acionou Andrés Gomez, que fez o cruzamento para Vegetti finalizar de cabeça e garantir a vitória vascaína.

Os dois times voltam a se enfrentar no próximo domingo (14), a partir das 20h30, novamente no Maracanã. O Cruz-Maltino joga por um empate para avançar à decisão. Já o Fluminense precisa vencer por um gol de diferença para forçar os pênaltis - triunfo por dois ou mais gols de diferença garante o Tricolor na decisão.