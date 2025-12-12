Vegetti garantiu a vitória do Vasco sobre o Fluminense na Copa do Brasil - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 12/12/2025 07:30 | Atualizado 12/12/2025 08:12

Pela segunda vez desde que foi contratado, Vegetti ficou oito jogos sem marcar. A primeira vez também foi neste ano, quando encerrou o jejum na vitória por 3 a 0 sobre o Bragantino, no dia 26 de outubro, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Nos últimos 17 jogos, Vegetti havia marcado apenas uma vez. O centroavante argentino perdeu espaço com o técnico Fernando Diniz e viu Rayan assumir a posição como referência no ataque. Na goleada sofrida diante do Atlético-MG, ele chegou a ser substituído no primeiro tempo — e mostrou insatisfação.

Na contramão do jejum, o centroavante argentino é o artilheiro do Vasco na temporada, com 27 gols, à frente de Rayan, com 20. Ambos foram responsáveis pelos gols da vitória sobre o Fluminense na Copa do Brasil.