Comemoração de VegettiReginaldo Pimenta/Agência O Dia
'Sou um lutador', afirma Vegetti, autor do gol da vitória do Vasco sobre o Fluminense
Atacante entrou em campo no segundo tempo e marcou nos acréscimos
Vasco divulga os relacionados para enfrentar o Fluminense
O goleiro Daniel Fuzato foi internado para tratamento de infecção na face e não fica como opção no banco
Cuesta destaca relação com Diniz e exalta torcida do Vasco: 'Incrível'
Zagueiro, de 26 anos, chegou ao Rio neste segundo semestre
Herói do Vasco em classificação sobre o Fluminense na Copa do Brasil de 2006 teve destino trágico
Artilheiro da competição, Valdiram viveu o auge no Cruz-Maltino, mas perdeu o jogo da vida para as drogas
Sem Lucas Piton, Diniz esboça time titular do Vasco para encarar o Fluminense
Puma Rodríguez deve ser o substituto do lateral-esquerdo na escalação cruz-maltina
Suposto uniforme do Vasco em parceria com a Nike vaza; veja as fotos
Cruz-Maltino acertou com a fornecedora de material esportiva americana por sete anos
