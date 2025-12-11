Comemoração de Vegetti - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Rio - Vegetti marcou nos acréscimos e foi o herói da vitória do Vasco sobre o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã, na noite desta quinta-feira (11), pela semifinal da Copa do Brasil. O atacante, que perdeu espaço no time titular, admitiu que vive um momento difícil, mas ressaltou que é "um lutador". Com o resultado, o Cruz-Maltino abriu vantagem por uma vaga na decisão.

"Eu sou um lutador. Trabalho muito para honrar essa camisa, para defendê-la com minha vida e meu coração. Amo este clube. Quero defender essa camisa sempre da melhor maneira. Estou em um momento difícil, não estou participando muito. Mas, para mim, é sempre primeiro o Vasco".

O Fluminense saiu na frente ainda no primeiro tempo, com Kevin Serna. Na etapa complementar, Rayan deixou tudo igual no Maracanã. Já nos acréscimos, Vegetti apareceu para garantir a virada.

"Só a gente acreditar mais. Estava sendo um jogo muito parelho, muita igualdade. Cometemos um erro na bola parada. Ajustamos a marcação e a movimentação para ter a bola e atacar o Fluminense. O ataque tem jogadores que se movimentam o tempo todo. Só ganhamos um jogo, ainda não podemos comemorar nada. Estou emocionado, mas ainda não chegamos onde queremos estar, que é a final".

O atacante também foi questionado sobre a frustração ao ser substituído no último jogo do Vasco no Brasileirão. Após a expulsão de Hugo Moura, o Pirata deixou o campo ainda no primeiro tempo para a entrada de Leandrinho.

"No jogo passado, não foi uma reação contra (alguém), eu estava chateado com a situação. Tivemos uma expulsão e eu tive que sair depois de voltar a jogar. Fica feio para fora, mas aqui dentro está tudo bem. Foi algo quente do momento, mas só isso. É focar no jogo de domingo".