Parceiras do Nuno Moreira, Cauan Barros, Carlos Cuesta, David e Rayan estiveram na fotoReprodução / Instagram

Publicado 12/12/2025 08:40

Rio – Mulheres de jogadores do Vasco provocaram o Fluminense na vitória do Cruz-Maltino por 2 a 1 nesta quarta-feira (11), no Maracanã , pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Elas publicaram uma foto juntas fazendo um símbolo de "C" com as mãos, em alusão à participação do Tricolor na Série C do Brasileirão, em 1999.

Estavam presentes na foto parceiras do Nuno Moreira, Cauan Barros, Carlos Cuesta, David e Rayan. Algumas delas também publicaram registros da festa da torcida.

O jogo

Foi o Fluminense quem abriu o placar, aos 22 minutos. Renê cobrou falta para Thiago Silva, que correu livre de marcação para cabecear para Kevin Serna. O colombiano fez o domínio e finalizou. A bola ainda desviou em Andrés Gómez antes de entrar.

Na etapa complementar, o Vasco foi para cima e deixou tudo igual aos cinco minutos. Andrés Gómez avançou pelo lado esquerdo e fez o cruzamento na direção da área. Nuno Moreira tentou o chute, mas a bola sobrou para Rayan, que encheu o pé para estufar as redes do Maracanã.

Já nos acréscimos, após sofrer falta, o camisa 77 foi rapidamente para a cobrança e acionou Andrés Gomez, que fez o cruzamento para Vegetti finalizar de cabeça e garantir a vitória vascaína.

Os dois times voltam a se enfrentar no próximo domingo (14), a partir das 20h30, novamente no Maracanã. O Cruz-Maltino joga por um empate para avançar à decisão. Já o Fluminense precisa vencer por um gol de diferença para forçar os pênaltis - triunfo por dois ou mais gols de diferença garante o Tricolor na decisão.