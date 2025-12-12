Parceiras do Nuno Moreira, Cauan Barros, Carlos Cuesta, David e Rayan estiveram na fotoReprodução / Instagram
Mulheres de jogadores do Vasco provocam Fluminense na semi da Copa do Brasil
Elas publicaram foto fazendo um gesto de 'C' com as mãos, em alusão à participação do Tricolor na Série C do Brasileirão em 1999
Vasco anuncia renovação de Rayan até dezembro de 2028
Atacante é um dos protagonistas do time comandado por Fernando Diniz
Vasco terminou Brasileirão com mais de 8 mil kgs de resíduos reciclados em São Januário
Projeto Recicla Junto, criado pela Cristalcopo, atua desde agosto na coleta dos resíduos no estádio
Vasco é o único a derrubar o Fluminense de Zubeldía no Maracanã
Vitória vascaína é a segunda em meio a uma sequência impressionante do Tricolor no estádio
Arias, ex-Fluminense, ajudou o Vasco a contratar Andrés Gómez
Colombiano participou dos dois gols na vitória sobre o Tricolor das Laranjeiras
Coutinho cita papo no vestiário do Vasco e vê diferencial para vitória: 'Paciência'
Camisa 10 mostrou preocupação no intervalo com a tomada de decisão do time contra o Fluminense
Mulheres de jogadores do Vasco provocam Fluminense na semi da Copa do Brasil
Elas publicaram foto fazendo um gesto de 'C' com as mãos, em alusão à participação do Tricolor na Série C do Brasileirão em 1999
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.