Rio - Destaque do Vasco, Rayan renovou contrato até dezembro de 2028. O anúncio oficial foi feito pelo clube na noite desta sexta-feira (12), nas redes sociais. O garoto de 19 anos é um dos protagonistas do time comandado pelo técnico Fernando Diniz.
Na última quinta-feira (11), ele teve papel essencial na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Fluminense, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. O atacante fez o primeiro do Cruz-Maltino no clássico e iniciou a jogada do segundo, no apagar das luzes. 
Ao todo, nesta temporada, Rayan soma 20 gols e uma assistência em 54 jogos, 49 como titular. Cria do Gigante da Colina, o jovem foi eleito a revelação do Brasileirão 2025.

