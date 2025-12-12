Rayan soma 20 gols e uma assistência em 54 jogos pelo Vasco nesta temporada - Matheus Lima / Vasco da Gama

Publicado 12/12/2025 20:21 | Atualizado 12/12/2025 20:46

Rio - Destaque do Vasco , Rayan renovou contrato até dezembro de 2028. O anúncio oficial foi feito pelo clube na noite desta sexta-feira (12), nas redes sociais. O garoto de 19 anos é um dos protagonistas do time comandado pelo técnico Fernando Diniz.

Ao todo, nesta temporada, Rayan soma 20 gols e uma assistência em 54 jogos, 49 como titular. Cria do Gigante da Colina, o jovem foi eleito a revelação do Brasileirão 2025.

