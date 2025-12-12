Philippe Coutinho em Vasco x Fluminense pela semifinal da Copa do Brasil - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 12/12/2025 09:53

Philippe Coutinho admitiu que não apenas a última semana, maspara o Vasco por causa da. Mas na semifinal Copa do Brasil, o time soube dar a volta por cima mesmo com a pressão de sair perdendo por 1 a 0. Para o camisa 10 vascaíno, o fator primordial para a virada por 2 a 1 sobre o Fluminense , no jogo de ida, foi a paciência.

Mas não em relação à pressão externa pelo maus momento, e sim na tomada de decisão em campo. No intervalo, os jogadores discutiram o que deveria ser feito de diferente para buscar a virada e o próprio Coutinho interveio para evitar que o time do Vasco acelerasse as jogadas, como revelou.



"Algumas pessoas achavam que a gente tinha que atacar mais rápido, mas foi o que eu pedi para eles: vamos ter paciência. A gente estava bem no jogo, conseguíamos entrar no campo do adversário. Falei para voltar para o segundo tempo como se estivesse 0 a 0, buscando o gol mas no momento certo, girar a bola para o lado. Não adiantava sair e atacar de qualquer forma, para depois conceder o contra-ataque e tomar outro gol", explicou o camisa 10.



O técnico Fernando Diniz, inclusive, concordou com a iniciativa de Coutinho na conversa de vestiário.



"Ele falou de paciência no sentido de ser inteligente e não ficar acelerando o jogo, perder a bola e ficar dando contra-ataque. Ou ficar cruzando a bola com o time descompactado que aí o time não faz o gol e gera contra-ataque, perde a segunda bola. Argumentou bem. Sem paciência cometemos muito mais erros do que acertos", disse Diniz.



Como o Vasco precisou superar má fase



A vitória vascaína aconteceu em um momento em que o time vinha de sete derrotas nos últimos oito jogos. E para Coutinho, o trabalho interno e o apoio da torcida fora determinantes para o time se recuperar num momento decisivo.

"O time todo estava focado. Foi uma semana difícil, um mês complicado, tomamos bastante porrada de fora, mas a gente sabe que a nossa força está aqui dentro e a gente precisa se fechar. Foi um jogo importante, a torcida nos apoiou do início ao fim, mesmo quando a gente estava atrás do placar. Isso foi muito importante para a gente se manter no jogo e conseguir a virada. Domingo tem outra guerra e a gente conta com a presença deles também'', completou.

Comparação com a torcida do Liverpool



A torcida do Vasco, inclusive, foi um caso à parte no clássico. Além de ocupar mais da metade do Maracanã, os vascaínos fizeram muito barulho antes e durante a partida. E Coutinho admite que o ambiente favorável ajudou no desempenho.

"Hoje a torcida veio, nos apoiou, mesmo quando estávamos atrás no placar. Isso foi muito importante para que a gente conseguisse essa vitória. Quando a gente entra no campo para aquecer e vê a torcida, o jeito que eles gritam, a gente fica todo arrepiado. Eu joguei em outros lugares, posso falar que no Liverpool era a mesma coisa, quando a gente entrava em campo arrepiava. Isso contagia muito, eles sempre são assim. Focar no próximo jogo e contar com a ajuda deles", completou.