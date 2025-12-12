Andrés Gómez foi um dos destaques da vitória do Vasco sobre o Fluminense, pela Copa do Brasil - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Andrés Gómez foi um dos destaques da vitória do Vasco sobre o Fluminense, pela Copa do BrasilReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 12/12/2025 11:30

Rio - Destaque na vitória do Vasco sobre o Fluminense por 2 a 1, nesta quinta-feira (11), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, Andrés Gómez chegou em São Januário graças a uma "ajuda" de um ídolo tricolor. Uma conversa entre Fernando Diniz e Jhon Arias foi determinante para a contratação.

"Andrés (Gómez) é um jogador talentoso e estava praticamente sem jogar na França. Conhecíamos pouco. O vídeo dele é muito pior do que realmente ele é. Trouxemos porque ele é da mesma cidade do Arias. Quando liguei para o Arias, ele me deu informações que eu precisava", disse Fernando Diniz.

Nascido em Quibdó, na Colômbia, Andrés Gómez jogou ao lado de Jhon Arias na seleção colombiana. O atacante, de 22 anos, estava sem espaço no Rennes e foi indicado pelo diretor de futebol Admar Lopes. O diretor português, aliás, foi responsável por levá-lo para o futebol francês.

"Essa característica de um contra um eu tive mais segurança falando com o Arias do que vendo o vídeo. É muito bom menino e tem muito potencial. O Andrés (Gómez) é outro que está reconhecendo o próprio talento", completou o treinador.

O Vasco contratou Andrés Gómez por empréstimo com obrigação de compra, fixado em cerca de 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões) por 60% dos direitos econômicos. O atacante soma seis assistências e um gol em 18 jogos. Desde a sua chegada, é o principal garçom do time.

Andrés Gómez foi um dos destaques da vitória do Vasco sobre o Fluminense. O atacante colombiano fez a jogada do primeiro gol e deu a assistência para Vegetti marcar o gol da virada, nos acréscimos. O Cruz-Maltino pode até empatar, domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, que avança à final.