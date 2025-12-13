Paulo Henrique vive grande fase no VascoMatheus Lima/Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Um dos principais destaques do Vasco na temporada, o lateral-direito Paulo Henrique, de 29 anos, tem recebido consultas de clubes do exterior. Apesar disso, o jogador afirmou que está bastante feliz no Cruz-Maltino e não tem interesse de mudar de ares.
LEIA MAIS: Vasco anuncia renovação de Rayan até dezembro de 2028
"Tenho contrato, estou muito feliz aqui no clube. As coisas extracampo não cabem a mim resolver, cabem aos meus representantes, cabem ao Vasco. Eu estou muito feliz aqui, muito contente", disse em entrevista ao "GE".
LEIA MAIS: Vasco terminou Brasileirão com mais de 8 mil kgs de resíduos reciclados 
Recentemente, Paulo Henrique assinou sua renovação até o fim de 2028. Na atual temporada, o lateral do Vasco disputou 57 jogos até o momento na temporada, com cinco gols e oito assistências.
LEIA MAIS: Vasco é o único a derrubar o Flu de Zubeldía no Maracanã
O bom rendimento pelo Cruz-Maltino o fez receber oportunidades com Carlo Ancelotti. Paulo Henrique marcou, inclusive, na derrota da seleção brasileira para o Japão em amistoso disputado em outubro.

Paulo Henrique despista sobre sondagens de fora do Vasco e garante: “Foco 100% na Copa do Brasil”

Lateral recebeu sondagens da Itália, Alemanha e Arábia Saudita mas possui contrato até o fim de 2028

Por Bruno Murito e Thales Lara — Rio de Janeiro

 

Vasco 2 x 1 Fluminense | Melhores momentos | Semifinal | Copa do Brasil 2025
 
 
 
 
 

Vasco 2 x 1 Fluminense | Melhores momentos | Semifinal | Copa do Brasil 2025

 

Em meio a convocações para a seleção brasileira, Paulo Henrique tem chamado a atenção pelo mundo. Após a vitória de virada sobre o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o lateral-direito comentou sobre as sondagens que recebeu do exterior e pregou foco na reta final da temporada.

— Eu recebo de uma maneira que isso não me afete. O meu foco é 100% aqui no clube, 100% na Copa do Brasil. Demais coisas ficam para fora. Não cabe a mim decidir nada, não cabe a mim resolver nada - respondeu Paulo Henrique.

 
 
Paulo Henrique disputa a bola com Lucho Acosta durante jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil — Foto: André Durão

Paulo Henrique disputa a bola com Lucho Acosta durante jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil — Foto: André Durão

Quando perguntado sobre a vontade de ficar para o ano que vem, o atleta lembrou que tem contrato válido, já que renovou até o fim de 2028, e disse estar muito feliz no Vasco.