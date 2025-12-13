Paulo Henrique vive grande fase no VascoMatheus Lima/Vasco
Paulo Henrique despista sobre sondagens de fora do Vasco e garante: “Foco 100% na Copa do Brasil”
Lateral recebeu sondagens da Itália, Alemanha e Arábia Saudita mas possui contrato até o fim de 2028
Por Bruno Murito e Thales Lara — Rio de Janeiro
Em meio a convocações para a seleção brasileira, Paulo Henrique tem chamado a atenção pelo mundo. Após a vitória de virada sobre o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o lateral-direito comentou sobre as sondagens que recebeu do exterior e pregou foco na reta final da temporada.
— Eu recebo de uma maneira que isso não me afete. O meu foco é 100% aqui no clube, 100% na Copa do Brasil. Demais coisas ficam para fora. Não cabe a mim decidir nada, não cabe a mim resolver nada - respondeu Paulo Henrique.
Paulo Henrique disputa a bola com Lucho Acosta durante jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil — Foto: André Durão
Quando perguntado sobre a vontade de ficar para o ano que vem, o atleta lembrou que tem contrato válido, já que renovou até o fim de 2028, e disse estar muito feliz no Vasco.
