Paulo Henrique vive grande fase no VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 13/12/2025 14:15

Rio - Um dos principais destaques do Vasco na temporada, o lateral-direito Paulo Henrique, de 29 anos, tem recebido consultas de clubes do exterior. Apesar disso, o jogador afirmou que está bastante feliz no Cruz-Maltino e não tem interesse de mudar de ares.

"Tenho contrato, estou muito feliz aqui no clube. As coisas extracampo não cabem a mim resolver, cabem aos meus representantes, cabem ao Vasco. Eu estou muito feliz aqui, muito contente", disse em entrevista ao "GE".

Recentemente, Paulo Henrique assinou sua renovação até o fim de 2028. Na atual temporada, o lateral do Vasco disputou 57 jogos até o momento na temporada, com cinco gols e oito assistências.

O bom rendimento pelo Cruz-Maltino o fez receber oportunidades com Carlo Ancelotti. Paulo Henrique marcou, inclusive, na derrota da seleção brasileira para o Japão em amistoso disputado em outubro.

