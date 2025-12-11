Thiago Silva é o capitão do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC
Thiago Silva lamenta derrota do Fluminense e destaca: 'Paramos de jogar'
Tricolor viu o Vasco abrir vantagem por uma vaga na final da Copa do Brasil
Fluminense adota otimismo em relação a contratação de Nino
Zagueiro, de 28 anos, defende o Zenit
Vaza imagem que mostra novos uniformes do Fluminense
A Puma será a fornecedora de material esportivo do Tricolor a partir de 2026
Peñarol tem interesse de renovar empréstimo de David Terans, junto ao Fluminense
Jogador, de 31 anos, tem contrato somente até o fim de 2026 com o Tricolor
Veja os relacionados do Fluminense para a partida contra o Vasco
Tricolor não contará com Canobbio, que está suspenso
Atacante do Fluminense, Germán Cano não deve jogar mais em 2025
Atacante, de 37 anos, teve lesão no joelho direito
