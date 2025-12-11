Thiago Silva é o capitão do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 11/12/2025 22:29

Rio - Thiago Silva lamentou a derrota do Fluminense de virada para o Vasco por 2 a 1 no Maracanã, na noite desta quinta-feira (11), e ressaltou que o time parou de jogar. Com o resultado, o Tricolor ficou em desvantagem por uma vaga na decisão da Copa do Brasil.

"Paramos de jogar, eles pressionaram, estavam pressionando bem, encaixaram bem. E a gente não estava conseguindo sair da marcação, nem a bola em profundidade a gente fez hoje. A gente fez até bastante bola longa, mas sem movimento", disse Thiago Silva, ao 'SporTV'.

"Enfim, não é apontar o dedo para ninguém, resultado adverso, 2 a 1. Vamos para o segundo jogo, mais 90 minutos. Está tudo em aberto. Tenho certeza que eles também sabem", completou.

Os dois times voltam a se enfrentar no próximo domingo (14), a partir das 20h30, novamente no Maracanã.

O Cruz-Maltino joga por um empate para avançar à decisão. Já o Fluminense precisa vencer por um gol de diferença para forçar os pênaltis - triunfo por dois ou mais gols de diferença garante o Tricolor na decisão.