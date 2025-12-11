Cano em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 11/12/2025 11:16 | Atualizado 11/12/2025 12:02

Rio - Artilheiro do Fluminense, Germán Cano, de 37 anos, não deverá mais entrar em campo na temporada. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, apesar das tentativas, o argentino não se recuperará da lesão no joelho direito a tempo de ficar à disposição de Luís Zubeldía.

Cano não entra em campo desde a vitória sobre o Ceará por 1 a 0, no dia 29 de outubro, no Maracanã. Depois disso, o argentino, que sente dores na região, passou a desfalcar o Fluminense no Brasileiro.

O clube carioca estava fazendo um esforço para contar com o camisa 14 na reta final da Copa do Brasil. Porém, a situação não evoluiu como o esperado e Germán Cano só deverá voltar a jogar no ano que vem.

Ídolo do Fluminense, o argentino viveu novamente uma temporada com muitos problemas físicos, porém, foi o artilheiro do Tricolor em 2025. Cano atuou em 50 jogos, com 20 gols e uma assistência.