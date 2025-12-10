Martinelli em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Martinelli em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Publicado 10/12/2025 17:50

Rio - Um dos principais destaques do Fluminense na temporada, o volante Martinelli, de 24 anos, se profissionalizou em 2020 e já viveu muitos momentos importantes no clube carioca. Em seu melhor ano na carreira, o jovem afirmou que tem orgulho de ter sido formado em Xerém.

"Tenho muito orgulho de falar que sou um moleque de Xerém. Quando você fala de Xerém você vê a trajetória da base. Há tantos jovens aí que são vendidos e jogam na Europa. Eles estão espalhados por todos os lugares do mundo. É muito especial tudo isso. É o sonho de todo jogador da base do Fluminense: virar profissional, fazer uma história no clube e ser reconhecido como um moleque de Xerém", disse em entrevista à "Prime Video Sport Brasil".

Martinelli participou de quatro títulos pelo Fluminense. Ele conquistou a Libertadores, em 2023, a Recopa Sul-Americana no mesmo ano, além de ter sido bicampeão do Estadual (2022 e 2023).

Na atual temporada, o volante entrou em campo em 61 jogos, anotou seis gols e deu três assistências, vestindo a camisa do Fluminense.