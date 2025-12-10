Martinelli em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC)
Destaque do Fluminense, Martinelli destaca orgulho de formação em Xerém: 'Muito especial'
Jogador, de 24 anos, vive sua melhor temporada na carreira
Destaque do Fluminense, Martinelli destaca orgulho de formação em Xerém: 'Muito especial'
Jogador, de 24 anos, vive sua melhor temporada na carreira
Dirigente de clube colombiano reforça contato por retorno de Cano: 'Quando deixar o Fluminense'
Atacante, de 37 anos, tem contrato até o fim do ano que vem
Arias desconversa sobre futuro e torce pelo Fluminense na Copa do Brasil
Colombiano admite que não consegue assistir aos jogos do Tricolor desde que saiu
Morre aos 75 anos Manfrini, ídolo do Fluminense e integrante da Máquina Tricolor
Bicampeão carioca pelo clube, o jogador também atuou pelo Botafogo no Rio
Marcelo exalta fim de carreira no Fluminense e minimiza rescisão turbulenta
Ex-lateral foi campeão da Libertadores em 2023
Zubeldía visita Laranjeiras e exalta história do Fluminense: 'Muito rica'
Técnico, de 44 anos, tem excelente aproveitamento pelo clube
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.