Rio - Uma imagem dos uniformes do Fluminense em parceria com a Puma para 2026 vazou nas redes sociais nesta quinta-feira (11). A empresa alemã será a fornecedora de material esportivo do Tricolor a partir da próxima temporada.

A camisa principal mantém as cores tradicionais: verde, branco e grená. O segundo uniforme é branco. Na imagem, o goleiro Fábio usa um uniforme preto. Entre os jogadores presentes no ensaio, estavam Canobbio, Samuel Xavier e Fábio.

Recentemente, o vínculo entre o Fluminense e a Puma foi oficializado, com validade de cinco anos, até dezembro de 2030.
A primeira linha de uniformes deve ser lançada em janeiro e fará sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já o time profissional passará a utilizar o novo uniforme nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca.
