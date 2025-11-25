Fluminense vestirá Puma em 2026Foto: Reprodução
Fluminense acerta com nova fornecedora de material esportivo para 2026
Empresa alemã assinou contrato até 2030 e lançará coleção no início da próxima temporada
Thiago Silva e Lucho Acosta treinam e devem ser titulares do Fluminense contra o São Paulo
Duelo entre tricolores irá acontecer às 20h30 (de Brasília)
Destaque do Grêmio, Carlos Vinícius foi oferecido para o Fluminense
Tricolor recusou a oferta e alegou que já tinha Everaldo para a posição
Zubeldía reencontra São Paulo e defende invencibilidade com Fluminense no Maracanã
Tricolor venceu os sete jogos disputados com mando de campo sob o comando do treinador argentino
Fluminense acerta com nova fornecedora de material esportivo para 2026
Empresa alemã assinou contrato até 2030 e lançará coleção no início da próxima temporada
Athletico-PR tem interesse em volante do Fluminense
Jogador, de 31 anos, tem contrato até o fim de 2027
Lucas Ribeiro revela motivo de negociação frustrada com o Fluminense
Atacante explica que Sundowns dificultou sua saída e cita conversas com a diretoria do Tricolor
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.