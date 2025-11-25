Fluminense vestirá Puma em 2026 - Foto: Reprodução

Publicado 25/11/2025 18:49

Rio - O Fluminense, após cinco anos, trocará de fornecedora de material esportivo na próxima temporada. O Tricolor assinou com a Puma um contrato válido até o fim de 2030. O vínculo com a Umbro vai até o final deste ano e, sendo assim, a tendência é que o clube só oficialize a nova parceira no início de 2026.

A primeira linha de camisas desenvolvida pela empresa alemã deve ser lançada em janeiro e fará sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já o time profissional passará a utilizar o novo uniforme nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca.

A Umbro ainda tentou permanecer no Fluminense, mas o objetivo do clube era fechar com uma das “três grandes” do mercado esportivo para o próximo ano. Além da Puma, a Nike realizou reuniões para discutir a possibilidade de assumir a camisa tricolor, mas, ao final das conversas, o clube optou pela empresa alemã.

Atualmente, no Brasil, a Puma patrocina também Palmeiras, Bahia e Bragantino. Já internacionalmente, a empresa estampa a camisa de grandes equipes do cenário europeu, como Manchester City, Borussia Dortmund, Olympique de Marseille, entre outros.