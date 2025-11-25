Nino em campo com a camisa do ZenitDivulgação / Zenit
Fluminense fará proposta pelo retorno de Nino no fim da temporada
Zagueiro, de 28 anos, tem contrato até junho de 2028
Fluminense acerta com nova fornecedora de material esportivo para 2026
Empresa alemã assinou contrato até 2030 e lançará coleção no início da próxima temporada
Athletico-PR tem interesse em volante do Fluminense
Jogador, de 31 anos, tem contrato até o fim de 2027
Lucas Ribeiro revela motivo de negociação frustrada com o Fluminense
Atacante explica que Sundowns dificultou sua saída e cita conversas com a diretoria do Tricolor
Fluminense decide manter Nonato e exercerá opção de compra
Volante deve assinar novo vínculo até o fim de semana
Sem espaço com Zubeldía, lateral-esquerdo pode atuar em clube da Série A em 2026
Gabriel Fuentes, de 28 anos, chegou ao Fluminense em 2024
