Nino em campo com a camisa do ZenitDivulgação / Zenit

Publicado 25/11/2025 14:20

Rio - A temporada não acabou, mas o Fluminense já tem seu primeiro alvo em busca de reforços para o elenco de 2026. De acordo com informações da "ESPN", o Tricolor irá fazer uma proposta pela contratação de Nino, de 28 anos, que defende o Zenit, da Rússia.

O brasileiro deseja deixar o clube russo. O Zenit quer liberar vagas de estrangeiro no elenco e também topa ouvir ofertas. Nino tem contrato até junho de 2028. Para tirá-lo do Fluminense, o valor desembolsado em 2024 foi de 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões na época).

Nino defendeu o Fluminense de 2019 a 2023. O jogador foi capitão do clube carioca na conquista da Libertadores e peça fundamental na campanha do Tricolor no título inédito.

Além do Tricolor, o defensor poderá receber outras propostas. Nino deixou o Fluminense para realizar o sonho de atuar no futebol europeu.