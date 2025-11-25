Lucas Ribeiro em jogo pelo Mamelodi Sundowns - Divulgação / Mamelodi Sundowns

Lucas Ribeiro em jogo pelo Mamelodi SundownsDivulgação / Mamelodi Sundowns

Publicado 25/11/2025 16:28

Rio - Um dos destaques do Mamelodi Sundowns no Mundial de Clubes e candidato ao prêmio Puskás, Lucas Ribeiro quase reforçou o Fluminense na última janela de transferências, mas o clube sul-africano dificultou as negociações. Em entrevista ao portal 365Scores, o brasileiro revelou que tinha o desejo de retornar ao Brasil e lamentou não ter se transferido para o clube carioca.

“Tive alguns contatos com o presidente do Fluminense (Mário Bittencourt) e alguns jogadores que jogaram pelo clube. A minha questão era que o Sundowns estava numa situação muito difícil para me deixar sair. Em nenhum momento, o clube chegou e falou as propostas que tinha para a gente”, afirmou o atacante.

"Todo mundo sabe que meu sonho era poder voltar pro Brasil. No momento, quase nem acreditava que o Fluminense tinha entrado em contato. Infelizmente, acabou não acontecendo, espero que possa ter outra oportunidade", completou.

Leia mais: Thiago Santos mostra segurança em retorno como titular do Fluminense depois de três meses

Era o sonho do atacante voltar ao Brasil e, por causa das dificuldades de liberação do Mamelodi, Lucas Ribeiro optou por rescindir seu contrato com o clube e recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) e ao Tribunal da Fifa.

"Não posso tocar muito no assunto do Sundowns, mas eu nunca fechei as portas, nunca disse que queria sair, mas o clube sabia o meu desejo de voltar pro Brasil porque tinha minha família".

"Tinha esse desejo (de voltar) desde quando eu saí do Brasil. E quando veio esse momento, claro que fiquei empolgado e queria achar uma solução. Acontece que não teve uma boa conversa, não da minha parte porque sempre estive aberto", acrescentou.

O processo contra seu ex-clube ainda está em curso. No momento, o brasileiro defende o Cultural Leonesa, da segunda divisão espanhola. Nesta temporada, ele somou dois gols e uma assistência em nove jogos, três deles como titular.

Além disso, por causa do gol marcado contra o Borussia Dortmund na segunda rodada do Mundial de Clubes, na derrota por 4 a 3, o atacante foi indicado ao Puskás. Lucas Ribeiro disputará o prêmio de gol mais bonito contra grandes nomes do futebol mundial, como Lamine Yamal e Declan Rice. A data da premiação ainda não foi definida.