Nonato em ação durante treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 25/11/2025 12:30

Rio - O Fluminense ainda busca a classificação para a Libertadores e disputa o título da Copa do Brasil, mas já iniciou o planejamento para 2026. O Tricolor decidiu exercer a opção de compra do volante Nonato, nesta terça-feira (25), junto ao Santos, de acordo com o jornalista Victor Lessa.

Emprestado pelo Santos, Nonato permanecerá no Fluminense em definitivo a partir de 2026. Já existe um acerto entre as partes e restam apenas detalhes burocráticos para a assinatura do novo contrato. A operação deve ser concluída até a próxima sexta (28) e custará 1,5 milhão de dólares (R$ 8 milhões).

Nonato, de 27 anos, está em sua segunda passagem pelo Fluminense. Em 2022, o jogador foi emprestado pelo Internacional e se destacou no primeiro semestre. Na época, o clube gaúcho recebeu uma proposta do Ludogorets, da Bulgária, e decidiu vendê-lo — o que antecipou o fim da sua passagem.

Em 2023, Nonato retornou para o futebol brasileiro após não conseguir se adaptar no futebol búlgaro e acertou com o Santos por empréstimo. Em janeiro do ano passado, o clube paulista comprou o jogador em definitivo. Sem espaço, foi emprestado ao Fluminense até o fim de 2025.

Na atual temporada, Nonato viveu o seu melhor momento no Mundial de Clubes. Somando as passagens pelo Fluminense, o volante tem 108 jogos, sete gols e nove assistências. O jogador tem 55 vitórias e 60,4% de aproveitamento com a camisa tricolor. Em 2025, são 41 jogos, três gols e duas assistências.