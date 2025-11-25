Otávio bebe água em treino do Flu - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Otávio bebe água em treino do FluMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 25/11/2025 17:20

Rio - Contratado pelo Fluminense no começo da temporada, o volante Otávio, de 31 anos, pode deixar o clube carioca no ano que vem. De acordo com Juliano Lorenz Oscar, jornalista especializado na cobertura do Athletico-PR, o Furacão já entrou em contato com o atleta.



Otávio também teria o desejo de jogar no clube paranaense. Ele foi revelado pelas categorias de base do Athletico-PR e atuou pelo Furacão de 2013 a 2017. Depois se transferiu para o Bordeaux, da França.

Otávio chegou ao Fluminense em fevereiro, indicado por Mano Menezes. Com o técnico, ele foi titular até sofrer uma lesão no tendão de Aquiles da perna direita no fim de março. Ele voltou a jogar depois de cinco meses na partida contra o Santos, no dia 31 de agosto.

No total, Otávio entrou em campo pelo Fluminense em apenas 13 jogos. Além da dupla titular formada por Hércules e Martinelli, o volante também está atrás de Facundo Bernal e de Nonato no setor. Porém, com contrato até o fim de 2027, o atleta não deve ser liberado facilmente, porque o Tricolor fez um investimento para tirar Otávio do Atlético-MG.