Otávio bebe água em treino do FluMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Athletico-PR tem interesse em volante do Fluminense
Jogador, de 31 anos, tem contrato até o fim de 2027
Lucas Ribeiro revela motivo de negociação frustrada com o Fluminense
Atacante explica que Sundowns dificultou sua saída e cita conversas com a diretoria do Tricolor
Fluminense fará proposta pelo retorno de Nino no fim da temporada
Zagueiro, de 28 anos, tem contrato até junho de 2028
Fluminense decide manter Nonato e exercerá opção de compra
Volante deve assinar novo vínculo até o fim de semana
Sem espaço com Zubeldía, lateral-esquerdo pode atuar em clube da Série A em 2026
Gabriel Fuentes, de 28 anos, chegou ao Fluminense em 2024
TRE-RJ autoriza uso de urnas eletrônicas na eleição do Fluminense
Pleito que definirá o presidente para o próximo triênio será realizado no sábado (29)
