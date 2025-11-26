Acosta em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 26/11/2025 15:42

Rio - No último treino realizado pelo Fluminense nesta quarta-feira, um dia antes da partida contra o São Paulo, o zagueiro Thiago Silva e o meia Lucho Acosta estiveram presentes e devem ser titulares contra o clube paulista, no Maracanã, nesta quinta-feira, às 20h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileiro.

Os dois não enfrentaram o Palmeiras no último sábado. O argentino sentiu dores na perna esquerda no clássico com o Flamengo, mas não teve nenhuma lesão detectada. Mesmo assim, foi preservado. Já o zagueiro não entrou em campo por conta do gramado sintético do Allianz Parque.

Com isso, o Fluminense deverá ir para campo com: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Canobbio, Serna e Everaldo.

Um empate diante do São Paulo garante a classificação do Fluminense para a Libertadores no ano que vem. Porém, o clube carioca ainda luta por uma vaga direta na competição e com isso os três pontos são importantes na luta direta contra Botafogo e Bahia pelo quinto lugar.