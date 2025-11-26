Carlos Vinícius marcou 10 gols em 13 jogos no Brasileirão - Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 26/11/2025 12:00

Rio - Destaque do Grêmio no returno do Brasileirão, o centroavante Carlos Vinícius quase teve outro destino no futebol brasileiro. O jogador, de 30 anos, foi oferecido para o Fluminense antes de acertar com o clube gaúcho, de acordo com o jornalista Jorge Nicola.

O Fluminense descartou a oferta. Carlos Vinícius chegaria de graça, mas o Tricolor das Laranjeiras alegou que já contava com Everaldo para a posição. No Grêmio, Carlos Vinícius soma 10 gols em 13 jogos, enquanto o atual camisa 9 do Time de Guerreiros não marca desde 2 de agosto.

Carlos Vinícius é o destaque do Grêmio, que ocupa a sétima colocação no returno do Brasileirão com 25 pontos. O Fluminense, por sua vez, tem 28 e é dono da quinta melhor campanha do segundo turno, mas tem enfrentado problemas no ataque (fez 17 gols em 16 jogos).

Nos últimos 10 jogos do Brasileirão, Carlos Vinícius marcou 10 gols e deu uma assistência. O Grêmio, no mesmo período, fez 14. Já o Fluminense, por sua vez, fez apenas oito — menos de um gol por jogo. A ausência de um centroavante de confiança tem sido um dos problemas do Tricolor na temporada.