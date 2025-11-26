Carlos Vinícius marcou 10 gols em 13 jogos no BrasileirãoLucas Uebel/Grêmio
Destaque do Grêmio, Carlos Vinícius foi oferecido para o Fluminense
Tricolor recusou a oferta e alegou que já tinha Everaldo para a posição
