Luis Zubeldía em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/11/2025 09:00

Rio - Em grande fase no Fluminense, Luis Zubeldía reencontra o São Paulo, nesta quinta-feira (27), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão. Com 100% de aproveitamento como mandante, o Tricolor das Laranjeiras pode confirmar a vaga antecipada na Libertadores e consolidar o início de trabalho do treinador argentino.

Contratado no fim de setembro para substituir Renato Gaúcho, Zubeldía estava livre no mercado desde junho, quando foi demitido do São Paulo. No comando do time paulista desde o ano passado, o treinador argentino obteve 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas em 85 jogos disputados e levou o clube às oitavas da Libertadores e Copa do Brasil.

No início de trabalho no Fluminense, Zubeldía soma 13 jogos, sete vitórias, três empates e três derrotas. Todas as vitórias aconteceram no Maracanã. Desde a sua chegada, o Tricolor é o time com mais vitórias (7) e mais jogos sem sofrer gols (8) no Brasileirão. A última vez que o clube venceu sete vezes seguidas no Maracanã pelo Brasileirão aconteceu em 1975, com a Máquina Tricolor.

O Fluminense, agora sob o comando de Zubeldía, reencontra o São Paulo em um momento bem diferente. No primeiro turno, chegou para o confronto no Morumbi após perder em sequência para Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Desta vez, chega embalado após passar pela sequência contra Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras com duas vitórias, dois empates e apenas um gol sofrido (não foi vazado em três jogos).