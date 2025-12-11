Entrevista coletiva do técnico Luis Zubeldía - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Entrevista coletiva do técnico Luis ZubeldíaMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 11/12/2025 23:38

Rio - O técnico Luis Zubeldía analisou a derrota do Fluminense para o Vasco por 2 a 1 no Maracanã, na noite desta quinta-feira (11), pela semifinal da Copa do Brasil. O argentino viu uma partida parelha, com o Tricolor um pouco melhor no primeiro tempo e o Cruz-Maltino um pouco melhor na etapa complementar.

"Foi uma partida parelha. Nós fomos um pouco melhores no primeiro tempo, eles um pouco melhores no segundo. Tiveram a virtude de fazer dois gols, nós fizemos um. O rendimento no primeiro tempo foi melhor, porque fizemos um gol".

"No segundo, o gol cedo deles nos desestabilizou um pouco, eles cresceram, mas depois equilibrou e não houve muitas situações de gol, salvo a última, que foi um acidente, na falta de Hércules em Rayan, mas repito: foi uma série parelha. Sabíamos que seria uma série dura. Todas as séries de semifinais são duras, mas restam 90 minutos".

Esta foi a segunda derrota do Fluminense de Zubeldía para o Vasco. O Tricolor, já sob o comando do treinador argentino, perdeu para o Cruz-Maltino no Brasileirão por 2 a 0. A partida do campeonato foi citada na coletiva do treinador, que elogiou Rayan na resposta.

"Me parece que foram dois jogos parelhos. Eles tiveram a virtude de marcar. Tem um jogador muito desequilibrante, que é o Rayan. Restam 90 minutos, vamos ver quem passa. Vamos controlar a expectativa e trabalhar para passar. São 180 minutos e vamos definir aqui com mais torcedores nossos. A mentalidade para fechar uma série tem sempre que ser ganhar, vamos em busca disso".

Leia mais: Fluminense adota otimismo em relação a contratação de Nino

O técnico também foi perguntado sobre a jogada ensaiada no gol de Kevin Serna, que abriu o placar no Maracanã. Renê cobrou falta na direção de Thiago Silva, que correu livre na área e cabeceou atrás para o colombiano. O camisa 90 finalizou e a bola ainda desviou em Andrés Gómez antes de entrar.

"Carlos Gruezo é meu auxiliar que praticamente é o encarregado máximo da bola parada. Utilizou certos pontos onde poderíamos machucar. Os jogadores executam as coisas bem ou mal. São eles que têm a última palavra. Conseguimos converter, mas não conseguimos manter o resultado".

Agenda

Os dois times voltam a se enfrentar no próximo domingo (14), a partir das 20h30, novamente no Maracanã.

O Cruz-Maltino joga por um empate para avançar à decisão. Já o Fluminense precisa vencer por um gol de diferença para forçar os pênaltis - triunfo por dois ou mais gols de diferença garante o Tricolor na decisão.