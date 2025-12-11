Nino com a camisa do Zenit - Divulgação / Zenit

Publicado 11/12/2025 19:20

Rio - O Fluminense está otimista em relação a um desfecho positivo sobre o zagueiro Nino. Apesar da alta pedida do Zenit, da Rússia, o clube carioca confia que o desejo do brasileiro irá pesar na decisão da equipe. As informações são do portal "UOL".

Com contrato até junho de 2028, Nino depende da liberação do Zenit, que estaria pedindo algo em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,45 milhões) pelo defensor. O valor é mais alto que o Fluminense pretende pagar pelo zagueiro.

Além da contratação de Nino, o Fluminense deseja renovar o contrato de Thiago Silva. O zagueiro, de 41 anos, tem vínculo até junho de 2026 e fala em tom de aposentadoria. Porém, o Tricolor deseja que o veterano dispute a próxima temporada por inteiro.

Nino defendeu o Fluminense de 2019 a 2023. O jogador foi capitão do clube carioca na conquista da Libertadores e peça fundamental na campanha do Tricolor no título inédito. Além do Tricolor, o defensor poderá receber outras propostas.