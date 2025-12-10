Sob o comando de Zubeldía, o Fluminense sonha em conquistar o título da Copa do Brasil nesta reta final de temporadaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
O favorito para assumir a vaga do uruguaio é Soteldo, que vive ótimo momento com a camisa tricolor. Nos últimos três jogos, contribuiu com dois gols e duas assistências. No meio-campo, Hércules e Nonato disputam espaço no time titular.
Sendo assim, a provável escalação tem: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Nonato) e Lucho Acosta; Soteldo, Serna e Everaldo.
O primeiro confronto entre Fluminense e Vasco será às 20h (de Brasília), no Maracanã. A partida decisiva acontecerá no domingo (14), às 20h30, no mesmo estádio. Quem passar enfrentará o vencedor do duelo entre Corinthians e Cruzeiro na final.
