David Terans em ação pelo PeñarolDivulgação / Peñarol
Peñarol tem interesse de renovar empréstimo de David Terans, junto ao Fluminense
Jogador, de 31 anos, tem contrato somente até o fim de 2026 com o Tricolor
