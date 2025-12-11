David Terans em ação pelo Peñarol - Divulgação / Peñarol

Publicado 11/12/2025 17:40

Rio - Emprestado pelo Fluminense ao Peñarol, o meia atacante David Terans, de 31 anos, pode permanecer no clube uruguaio. De acordo com o jornalista local Federico Buysan, o pentacampeão da Libertadores deseja ampliar o vínculo do atleta, que pertence ao Tricolor.

No entanto, sem condições financeiras de investimento mais elevado, o Peñarol quer ampliar o empréstimo, que se encerra no fim do ano. Terans tem contrato com o Fluminense até dezembro do ano que vem, de modo que para ampliar seu empréstimo, terá que renovar por mais uma temporada, ou então, sairá de graça ao fim do vínculo.

Destaque do Athletico-PR em 2021, quando o clube conquistou a Sul-Americana, Terans foi contratado pelo Fluminense no ano passado por R$ 14 milhões. No entanto, o jogador não conseguiu se destacar no Tricolor. No total, entrou em campo em 17 jogos e fez apenas um gol.

Em 2025, Terans disputou 29 partidas com a camisa do Peñarol e somou sete gols e cinco assistências. O clube chegou à decisão do Campeonato Uruguaio e acabou derrotado pelo Nacional. Já na Copa do Uruguai, o time se sagrou campeão ao bater o Plaza Colonia.