Zubeldía é o técnico do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 11/12/2025 16:25

Rio - O Fluminense divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Vasco , válida pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Para o duelo desta quinta-feira (11), o treinador não contará com o atacante Canobbio, que cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

O zagueiro segue com o tratamento no joelho esquerdo e continua como desfalque. Germán Cano, que se recupera de uma lesão no joelho direito, retornou aos treinos com o grupo, mas também está fora.

Vasco e Fluminense vão medir forças na noite desta quinta-feira (11), a partir das 20h, no Maracanã. O confronto da volta está marcado para o domingo (14), às 20h30, no mesmo estádio.

Veja os relacionados

Nossos relacionados para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil! pic.twitter.com/KvPvyYFUfy — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 11, 2025

GOLEIROS: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes.

DEFENSORES: Freytes, Guga, Ignácio, Renê, Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva.

MEIAS: Facundo Bernal, Hércules, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato e Paulo Henrique Ganso.

ATACANTES: Everaldo, John Kennedy, Keno, Kevin Serna, Lavega, Riquelme e Soteldo.