Veja os relacionados do Fluminense para a partida contra o Vasco
Tricolor não contará com Canobbio, que está suspenso
Atacante do Fluminense, Germán Cano não deve jogar mais em 2025
Atacante, de 37 anos, teve lesão no joelho direito
Herói no Mundial, Hércules tem nova chance de brilhar em mata-mata pelo Fluminense
Volante relembra gols na Copa do Mundo de Clubes e projeta confrontos com o Vasco
Soteldo é favorito para assumir vaga de Canobbio no Fluminense diante do Vasco
Rivais vão se enfrentar pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (11), no Maracanã
Destaque do Fluminense, Martinelli destaca orgulho de formação em Xerém: 'Muito especial'
Jogador, de 24 anos, vive sua melhor temporada na carreira
Dirigente de clube colombiano reforça contato por retorno de Cano: 'Quando deixar o Fluminense'
Atacante, de 37 anos, tem contrato até o fim do ano que vem
