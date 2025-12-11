Hércules foi decisivo para o Fluminense no Mundial de Clubes - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 11/12/2025 08:00

Rio - Dono do nome do herói mais famoso da mitologia greco-romana, Hércules tem sido um dos principais personagens do Fluminense em 2025. Decisivo no Mundial de Clubes com gols contra a Inter de Milão, da Itália, e Al-Hilal, da Arábia Saudita, no mata-mata, o volante tem a oportunidade de tentar levar o Tricolor das Laranjeiras à final da Copa do Brasil.

No Mundial de Clubes, o Fluminense ficou a um passo de chegar à final. Apesar da eliminação para o Chelsea, da Inglaterra, na semifinal, o Tricolor voltou para o Brasil com uma campanha histórica e com confiança para buscar um título para coroar a temporada. Em entrevista ao DIA, o herói Hércules mostrou otimismo para a fase final da Copa do Brasil.



"O Mundial fez a gente acreditar cada vez mais no que podemos fazer. Foi um momento que nos encheu de confiança e otimismo para o restante da temporada, e agora estamos a dois jogos de chegar em uma final muito importante para nós e para o clube. Vamos dar o nosso melhor em campo até o último minuto para tentar classificar para a decisão", disse o volante.

Para chegar à final da Copa do Brasil pela terceira vez em sua história, o Fluminense vai precisar superar o rival Vasco. O último encontro, no entanto, não tem boas lembranças para os tricolores. O Cruz-Maltino aproveitou melhor as oportunidades e venceu por 2 a 0, pelo Brasileirão. Hércules destacou as lições da última partida e a importância de não repetir os mesmos erros.



"Nós fizemos um bom primeiro tempo naquele jogo, tivemos boas chances de marcar, mas não fizemos. O Vasco aproveitou as chances que tiveram e marcaram. Sabemos que um clássico desse nível pode ser decidido nos detalhes e temos que fazer um confronto de erro zero. Acho que esse é a principal lição que tivemos naquele jogo. Não podemos repetir nossos erros" afirmou.

Hércules comemora o seu gol contra a Inter Lucas Merçon / Fluminense

Em setembro, o Fluminense passou por uma mudança no comando após a eliminação na Sul-Americana. Na ocasião, o técnico Renato Gaúcho decidiu entregar o cargo e foi substituído por Luis Zubeldía. Desde a chegada do argentino, foram 16 jogos, 10 vitórias, três empates e três derrotas. Das 10 vitórias, nove foram no Maracanã, onde o time tem 100% de aproveitamento como mandante com o treinador.

"Renato é um ótimo treinador, e foi muito importante na nossa temporada, principalmente no Mundial. Desde que chegou, o Zubeldia trouxe uma nova forma de trabalhar e tem dado cada vez mais confiança para o time, dentro e fora de campo. Estamos em um grande momento com o Luís, mas o Renato também merece crédito por ter classificado a gente para a semifinal", ressaltou.

Contratado no início do ano, Hércules custou R$ 29 milhões por 70% dos direitos econômicos junto ao Fortaleza. O volante, de 24 anos, disputou 67 jogos, marcou cinco gols e deu cinco assistências. Ao todo, possui 60.2% de aproveitamento com a camisa tricolor. O jogador avaliou de forma positiva a sua primeira temporada vestindo verde, branco e grená.

"Muito especial. Chegar em um time novo é difícil, principalmente em um clube como o Fluminense. Acho que a maior dificuldade foi justamente a adaptação no início, mas não demorei muito para me sentir em casa. E com certeza o momento mais marcante foram os gols no Mundial. Vou lembrar desses dois gols pelo resto da minha vida", contou.

O Fluminense enfrenta o Vasco, nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Já a partida de volta será realizado no próximo domingo (14), às 20h30, no mesmo local. O vencedor do confronto encara o classificado do duelo entre Cruzeiro e Corinthians na final, nos dias 17 e 21 de dezembro.