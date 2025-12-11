Comemoração das jogadoras da seleção brasileira femininaLívia Villas Boas / CBF

Rio - A seleção brasileira feminina ganhou uma posição no ranking da Fifa e vai terminar o ano de 2025 em sexto. A entidade divulgou a atualização nesta quinta-feira (11).
Após a divulgação do ranking em agosto, o Brasil disputou quatro amistosos. A Seleção venceu a Inglaterra (2 a 1) a Itália (1 a 0) e Portugal (5 a 0) e perdeu para a Noruega (3 a 1).  
A Espanha segue no topo e é seguida pelos Estados Unidos. A Alemanha ganhou três duas posições e agora está em terceiro.

Veja o Top-10

1) Espanha
2) Estados Unidos
3) Alemanha
4) Inglaterra
5) Suécia
6) Brasil
7) França
8) Japão
9) Coreia do Norte
10) Canadá