Comemoração das jogadoras da seleção brasileira feminina - Lívia Villas Boas / CBF

Publicado 11/12/2025 21:20

Rio - A seleção brasileira feminina ganhou uma posição no ranking da Fifa e vai terminar o ano de 2025 em sexto. A entidade divulgou a atualização nesta quinta-feira (11).

Após a divulgação do ranking em agosto, o Brasil disputou quatro amistosos. A Seleção venceu a Inglaterra (2 a 1) a Itália (1 a 0) e Portugal (5 a 0) e perdeu para a Noruega (3 a 1).



A Espanha segue no topo e é seguida pelos Estados Unidos. A Alemanha ganhou três duas posições e agora está em terceiro.



Veja o Top-10

1) Espanha

2) Estados Unidos

3) Alemanha

4) Inglaterra

5) Suécia

6) Brasil

7) França

8) Japão

9) Coreia do Norte

10) Canadá