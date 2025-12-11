Comemoração das jogadoras da seleção brasileira femininaLívia Villas Boas / CBF
Seleção brasileira feminina sobe uma posição no ranking da Fifa
A Espanha segue no topo
Rio - A seleção brasileira feminina ganhou uma posição no ranking da Fifa e vai terminar o ano de 2025 em sexto. A entidade divulgou a atualização nesta quinta-feira (11).
Após a divulgação do ranking em agosto, o Brasil disputou quatro amistosos. A Seleção venceu a Inglaterra (2 a 1) a Itália (1 a 0) e Portugal (5 a 0) e perdeu para a Noruega (3 a 1).
A Espanha segue no topo e é seguida pelos Estados Unidos. A Alemanha ganhou três duas posições e agora está em terceiro.
1) Espanha
2) Estados Unidos
3) Alemanha
4) Inglaterra
5) Suécia
6) Brasil
7) França
8) Japão
9) Coreia do Norte
10) Canadá
Esporte
CBF aumenta limite de partidas para jogadores trocarem de time no Brasileiro
O número subiu de seis para 12 partidas
Flamengo
Varela cita Zico ao elogiar Arrascaeta e detalha evolução no Flamengo
Lateral-direito vive grande fase no Rubro-Negro
Esporte
Musa do Olimpia sensualiza de lingerie vermelha e recebe elogios de fãs
Leidy Cardozo tem quase 300 mil seguidores no Instagram
Fluminense
Fluminense adota otimismo em relação a contratação de Nino
Zagueiro, de 28 anos, defende o Zenit
Botafogo
Obras do Museu Botafogo estão paralisadas por falta de verba
Abertura está prevista para o primeiro semestre de 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.