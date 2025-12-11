Sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 11/12/2025 20:53

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta quinta-feira (11), o aumento do limite de jogos para atletas trocarem de time durante o Campeonato Brasileiro. O número subiu de seis para 12 partidas.

Segundo a nota da CBF, "graças à alteração do calendário em 2026, modificado por causa da disputa da Copa do Mundo". A decisão foi tomada durante a reunião do Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026.

"A reunião foi muito positiva porque reafirmamos que as nossas decisões são sempre consensuadas, à base de muito diálogo. Tivemos duas decisões importantes: a redução do número de vagas à Libertadores vindas do Brasileirão, com a ampliação na Copa do Brasil, e o aumento da trava de 6 para 12 jogos para a transferência de jogadores entre clubes", comentou Helder Melillo, diretor-executivo de Gestão da CBF, ao site da entidade.

O início do Campeonato Brasileiro tem como data-base o dia 28 de janeiro. Serão disputadas 18 rodadas até a pausa para a Copa do Mundo. O começo da 19ª está previsto 22 de julho. Já a última deve acontecer em 2 de dezembro.

Mudança nas vagas para a Libertadores

a partir de 2026, a Copa do Brasil terá uma mudança. A competição dará duas vagas para a disputa da Libertadores

Dessa forma, os dois finalistas da Copa do Brasil vão disputar o principal torneio de clubes da América do Sul no ano seguinte.

A entidade ainda não confirmou se a segunda vaga pela Copa do Brasil (a do vice-campeão) será para a fase de grupos ou para a parte preliminar chamada de pré-Libertadores.

Com a mudança, o Campeonato Brasileiro, que antes dava seis vagas para a principal competição de clubes da América do Sul irá ceder apenas cinco.