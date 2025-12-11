Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta quinta-feira (11), o aumento do limite de jogos para atletas trocarem de time durante o Campeonato Brasileiro. O número subiu de seis para 12 partidas.
Segundo a nota da CBF, "graças à alteração do calendário em 2026, modificado por causa da disputa da Copa do Mundo". A decisão foi tomada durante a reunião do Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026.
"A reunião foi muito positiva porque reafirmamos que as nossas decisões são sempre consensuadas, à base de muito diálogo. Tivemos duas decisões importantes: a redução do número de vagas à Libertadores vindas do Brasileirão, com a ampliação na Copa do Brasil, e o aumento da trava de 6 para 12 jogos para a transferência de jogadores entre clubes", comentou Helder Melillo, diretor-executivo de Gestão da CBF, ao site da entidade.
O início do Campeonato Brasileiro tem como data-base o dia 28 de janeiro. Serão disputadas 18 rodadas até a pausa para a Copa do Mundo. O começo da 19ª está previsto 22 de julho. Já a última deve acontecer em 2 de dezembro.
