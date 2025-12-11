Maurício Barbieri, de 44 anos, acertou com o JuventudeDivulgação / Juventude
Clube da Série B anuncia a contratação de ex-técnico de Flamengo e Vasco
Treinador, de 44 anos, estava sem trabalhar desde maio
Ex-Flamengo, Pedro Rocha é reforço de clube que subiu para a Série A
O clube anunciou que o vínculo vai até o fim de 2027
Ídolo do Botafogo, Loco Abreu exalta tamanho de Arrascaeta no Flamengo: 'A um Mundial do Zico'
Camisa 10 conquistou três Libertadores e três Brasileiros pelo Rubro-Negro
Peñarol tem interesse de renovar empréstimo de David Terans, junto ao Fluminense
Jogador, de 31 anos, tem contrato somente até o fim de 2026 com o Tricolor
Vasco divulga os relacionados para enfrentar o Fluminense
O goleiro Daniel Fuzato foi internado para tratamento de infecção na face e não fica como opção no banco
Igor Jesus entra na reta final e anota o gol da vitória do Nottingham Forest
Ex-Botafogo entrou em campo aos 41 minutos do segundo tempo e marcou aos 43
