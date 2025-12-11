Maurício Barbieri, de 44 anos, acertou com o Juventude - Divulgação / Juventude

Publicado 11/12/2025 18:50

Rio - Rebaixado para a Série B, o Juventude anunciou a contratação do seu novo técnico para a próxima temporada. Com passagens por Flamengo e Vasco, Maurício Barbieri, de 44 anos, foi escolhido para assumir o comando da equipe gaúcha em 2026.

O último trabalho de Barbieri foi no Athletico-PR. Ele encerrou sua passagem no Furacão depois da derrota por 4 a 1 para o Botafogo, de Ribeirão Preto, durante a disputa da Série B. O jogo ocorreu no dia 4 de maio deste ano.

O melhor trabalho do técnico foi no comando do Bragantino. Ele ficou de setembro de 2020 até novembro de 2022 no clube paulista. Foram 151 jogos, com 58 vitórias, 45 empates e 51 derrotas (48,6% de aproveitamento). Na ocasião, o Bragantino foi vice-campeão da Sul-Americana em 2021.

Barbieri dirigiu o Flamengo em 2018 e em 2023 passou pelo Vasco. Além disso, o técnico também teve uma passagem pelo futebol mexicano, quando trabalhou no Juárez.