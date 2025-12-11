Igor Jesus brilhou na vitória do Nottingham ForestReprodução/YouTube CazéTV

Mais artigos de O Dia
O Dia
Holanda - O Nottingham Forest contou com o brilho de Igor Jesus para derrota o Utrecht por 2 a 1 no Stadion Galgenwaard, nesta quinta-feira (11), pela Liga Europa. O atacante ex-Botafogo entrou em campo aos 41 minutos do segundo tempo e anotou o gol da vitória aos 43.
Gibbs-White descolou ótima enfiada para Hudson-Odoi, que já dentro da área fez o cruzamento na medida para Ndoye cabecear. O goleiro deu rebote, e Igor Jesus apareceu para completar.
Leia mais: Igor Jesus manda recado para jovem talento do Botafogo
"Impacto instantâneo", escreveu o perfil do Nottingham Forest, no 'X', ao anunciar o gol.
Após se destacar com a camisa do Botafogo, Igor Jesus foi negociado junto ao Nottingham Forest. Com a camisa do time inglês, ele já disputou 20 partidas e anotou sete gols.
fotogaleria
Igor Jesus brilhou na vitória do Nottingham Forest
Igor Jesus comemora mais um gol na Liga Europa pelo Forest