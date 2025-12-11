Igor Jesus brilhou na vitória do Nottingham Forest - Reprodução/YouTube CazéTV

Publicado 11/12/2025 17:10

Holanda - O Nottingham Forest contou com o brilho de Igor Jesus para derrota o Utrecht por 2 a 1 no Stadion Galgenwaard, nesta quinta-feira (11), pela Liga Europa. O atacante ex- Botafogo entrou em campo aos 41 minutos do segundo tempo e anotou o gol da vitória aos 43.

Gibbs-White descolou ótima enfiada para Hudson-Odoi, que já dentro da área fez o cruzamento na medida para Ndoye cabecear. O goleiro deu rebote, e Igor Jesus apareceu para completar.

"Impacto instantâneo", escreveu o perfil do Nottingham Forest, no 'X', ao anunciar o gol.

Após se destacar com a camisa do Botafogo, Igor Jesus foi negociado junto ao Nottingham Forest. Com a camisa do time inglês, ele já disputou 20 partidas e anotou sete gols.