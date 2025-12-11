Kadir se emociona ao receber vídeo de Igor Jesus - YouTube/Botafogo TV

Publicado 11/12/2025 15:58

Rio- Ídolo do Botafogo e atualmente no Nottingham Forest, Igor Jesus, de 24 anos, se mantém atento ao presente do clube carioca e os seus jogadores. O atacante mandou um recado para Kadir Barría, de 18 anos, que chegou no Alvinegro nesta temporada.





Leia mais: Botafogo tem interesse na contratação de ex-volante do Palmeiras "Fala meu parceiro Kadir, como está, tudo bem? Tô passando aqui pra te mandar um grande abraço, também, te agradecer pelo carinho e dizer que estou te acompanhando. Pode ter certeza que você terá um grande futuro pela frente, só continuar se dedicando, fazendo o seu melhor a cada dia, pode ter certeza que as coisas vão dar certo, viu? Boa sorte no nosso Fogão! Tamo junto", disse Igor Jesus em participação no "Botafogo Podcast", da Botafogo TV.

Kadir Barría tem apenas seis jogos como profissional e anotou dois gols. Na partida contra o Sport, no Nilton Santos, pelo Brasileiro, ele foi decisivo ao marcar o gol da vitória. O atleta, que nasceu no Panamá, contou que Igor Jesus entrou em contato.



"Depois do jogo, o Cuiabano ligou pra ele e eu falei com ele. Depois, ele mandou mensagem, tudo, dando parabéns pelo meu trabalho. Agradeci a ele. E, cara, é muito emocionante, tipo, você o vê no campo, nunca pensei em o conhecer. Ele viu um jogo meu. Olha como as metas se cumprem, é muito legal ele me seguir no Instagram e mandar mensagem", contou.

Kadir pode conviver um pouco com Igor Jesus no Botafogo no começo da temporada. O jovem afirmou que o atual jogador do Nottingham Forest é motivo de inspiração para ele.



"Gosto da força dele, porque jogador quando está em campo tem contato com o adversário, com o zagueiro. Eu vi o jogo dele, que ele escorava a bola para os atacantes, ele fazia bem, bom cabeceio, pulava alto, fazia gol. Ele voltava pra marcar e ele fazia o gol. Então, por isso, tipo, uma característica que eu peguei dele, que ele voltava pra marcar e ele atacava, ele voltava pra marcar, ele corria pra lá, corria pra cá, pulava, disputava no alto. E é uma coisa que eu gosto muito dele também, a humildade que ele tem", completou o jovem.